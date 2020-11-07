فرق طبية لمتابعة الناخبين بلجان "النواب" بالقليوبية

دفعت مديرية الصحة بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، بفرق طبية داخل اللجان الانتخابية بمدينة كفر شكر، للكشف الطبي على الناخبين وضمان حسن سير العملية الإنتخابية.

وأجرت الفرق الطبية مسحًا حراريًا للمواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، وكذلك تقديم الإسعافات الأولية للمواطنين بسهولة ويسر قبل الدخول للجان.

يذكر أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإحترازية والوقائية لإجراء الانتخابات، منها توفير كل ما يلزم من وسائل الوقاية اللازمة، وتعقيم المقار الانتخابية قبل بدء التصويت وبعده، ووضع مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين، وفرض ارتداء الكمامة الطبية على المشاركين في العملية الإنتخابية

فيما ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية غرفة العمليات الرئيسية لانتخابات مجلس النواب بديوان عام المحافظة لليوم الأول من الانتخابات، والتي تضم السادة نواب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وممثلين من القوات المسلحة والشرطة، وكافة الأجهزة الأمنية، والمديريات والمجلس القومي للمرأة.

وتابع الهجان من خلال غرفة العمليات عملية فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية ومتابعة وصول السادة المستشارين إلي لجان الانتخابات، إذ يبلغ عدد الناخبين 3 ملايين و271 ألف و78 ناخب وناخبة، مؤكدًا انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث أي معوقات، مشيرًا إلى أنه سيتابع سير العملية الانتخابية طوال اليوم من غرفة عمليات المحافظة وعبر "فيديو كونفرانس" مع غرفة عمليات مجلس الوزراء.

وأضاف المحافظ، أنه تم رفع حالة الطوارئ بدء من اليوم وحتي نهاية العملية الانتخابية، لافتًا أن غرفة العمليات الرئيسية ستعمل على مدار الـ24 ساعة، وستكون متصلة بغرف العمليات الفرعية بالأحياء وكافة المديريات التي ستعمل علي مدار اليوم أيضًا.

وأشار إلى تجهيز المقار بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ومراجعة أعمال الكهرباء والإنارة، وتوفير مصادر بديلة وتوفير أماكن جلوس لكبار السن ومتحدي الإعاقة، ومبردات مياه ومظلات بالمراكز الانتخابية لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت.

وذكر "الهجان"، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة عمليات التصويت، وإزالة أي معوقات، حيث تم تشكيل لجنة عليا بالمحافظة تتولى القيام بمتابعة عملية الانتخابات.