صور.. السيدات يتصدرن المشهد أمام لجان "النواب" بالقليوبية

تصدرت السيدات المشهد في انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية، وذلك منذ الساعات الأولى لإجراء عمليات التصويت في مشهد ديمقراطي، حيث حرصن على التمسك بحقوقهن في الإدلاء بأصواتهن.

وأكدت غرفة عمليات المحافظة أن 1047 لجنة فرعية في 478 مركزًا انتخابيًا بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 11 مركزًا ومدينة وحيًا، فتحت أبوابها في موعدها لاستقبال الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين والذين يبلغ عددهم 3 ملايين و278 ألفًا و78 ناخبًا وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية والأمنية.

واكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا خلال سير العملية الانتخابية، كما تم توفير المطهرات والكمامات للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية لضمان نجاح العرس الديمقراطي بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة، ولإظهار المحافظة بالمظهر الحضاري اللائق بها.

وأوضح المحافظ، وضع علامات استرشادية للوقوف عليها لتطبيق التباعد الاجتماعي بين الناخبين وتخصيص فرد بكل لجنة لتوفير الكمامات اللازمة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وأعلن أنه تم تشكيل لجان متابعة وعقد غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وربطها بالغرف الفرعية بمجالس والمدن والاحياء والوحدات القروية، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة لاستقبال أي شكاوى من الناخبين والتعامل الفورى مع أي مشكلة قد تطرأ خلال هذا العرس الديمقراطي.