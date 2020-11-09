أقل سعر في "التجاري الدولي".. سعر الدولار اليوم الاثنين 9-11-2020

تقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية اليوم، الاثنين 9 نوفمبر الحالي، إذ سجل الدولار استقرارًا في البنوك وشركات الصرافة، عقب تراجع بقيمة قرشين أمس الأحد، ليباع في البنك الأهلي المصري بـ15.73 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وجاء أعلى بيع للدولار بـ15.64 جنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي، فيما جاء أقل سعر للدولار في 6 بنوك، وهي المصرف المتحد، والتجاري الدولي، وأبو ظبي الأول، والمصرف العربي الدولي، وفيصل الإسلامي، ليباع بـ15.71 جنيه مقابل 15.61 جنيه للشراء.

وكان علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة في الغرف التجارية، قال إنّ هناك هدوًا في بيع وشراء التعاملات اليومية للدولار شهدت، كما هو الحال في العملات العربية والأجنبية.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وسجّلت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية تباينًا مقابل الجنيه المصري في البنوك وشركات الصرافة، في بداية التعاملات اليومية، إذ استقر سعر الريال السعودي عند 4.17 جنيه كأعلى سعر للشراء في بنك عودة، فيما سجّل في بنك مصر 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل في البنك الأهلي المصري نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي ليسجل 4.26 جنيه كأعلى سعر شراء للدولار في بنك واحد هو "عودة"، فيما سجّل في بنك مصر نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

أما العملات الأجنبية شهدت تباينًا كبيرًا في بداية التعاملات اليومية في البنوك وشركات الصرافة، مقابل الجنيه المصري، ليسجّل اليورو أعلى سعرًا للشراء بـ18.51 جنيه، في بنوك الأهلى الكويتي - بيريوس، والأهلي المتحد، وقطر الوطني، فيما سجّل في بنك مصر نحو 18.56 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، وفي بنك CIB نحو 18.54 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.

وعن الجنيه الإسترليني، فقد سجّل أعلى سعرًا للشراء بـ20.56 جنيه، في بنك الإمارات دبى وطني، فيما سجّل في البنك الأهلي نحو 20.55 جنيه للشراء، و20.75 جنيه للبيع، وفي بنك CIB سجل نحو 20.52 جنيه للشراء، و20.72 جنيه للبيع.