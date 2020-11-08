الدولار يتراجع قرشين.. وشعبة الصرافة: "عندنا وفرة"

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، تراجعًا جديدًا بقيمة قرش في البنوك وشركات الصرافة، لتصبح حصيلة التراجعات قرشين ليباع في البنك الأهلي المصري بـ15.73 جنيه مقابل 15.75 جنيه أمس.

وسجّل الدولار أعلى سعر للبيع بـ15.67 جنيه في بنك "الاستثمار العربي".

وتمثلت البنوك التي تبيع الدولار بأقل سعر، في "المصرف المتحد، التجاري الدولي، أبو ظبي الأول، المصرف العربي الدولي، فيصل الإسلامي"، ليباع بـ15.71 جنيه مقابل 15.61 جنيه للشراء.

وتباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية "الأوروبية" مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، خلال التعاملات اليومية، إذ تراجع الريال السعودي قرشًا عند 4.17 جنيه كأعلى سعر للشراء في بنوك "بلوم، عودة، المشرق".

واستقر سعر الدرهم الإماراتي ليسجل 4.26 جنيه كأعلى سعر شراء للدولار في 3 بنوك، هي: "عودة، المشرق، بلوم".

وشهدت العملات الأجنبية تباينًا كبيرًا خلال التعاملات اليومية في البنوك وشركات الصرافة، مقابل الجنيه، وسجل اليورو أعلى سعرا للشراء بـ18.51 جنيه، في بنوك "الأهلى الكويتي -بيريوس، الأهلي المتحد، قطر الوطني"، وسجل الإسترليني أعلى سعرًا للشراء بـ20.48 جنيه، في بنكي "المشرق والكويت الوطني".

من جهته، قال علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة في الغرف التجارية، إنَّ التعاملات اليومية شهدت هدوءا في بيع وشراء العملات العربية والأجنبية.

وأوضح أنَّ السبب الرئيسي لتراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري هو توافر العملة الأمريكية بالسوق المحلية وآليه العرض والطلب، مبينًا أنَّ توافر الدولار والعملات الأجنبية يرجع إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة الماضية والسياحة وتراجع حجم الاستيراد وارتفاع التصدير، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وبينها الدولار واليورو "بيعًا وشراءً"، خاصة الدولار نتيجة لزيادة طلب المستوردين والمنتجين الاستيرادية، بهدف تلبية احتياجات الأسواق من المادة الخام اللازمة للإنتاج، بعد شهور من الركود وتراجع القوة الشرائية، إذ يساعد استقرار سعر الدولار مع خفض سعر الفائدة على زيادة السيولة والقدرة على الشراء واستقرار أسعار السلع.