نتائج أولية: إعادة بين مرشحي مستقبل وطن ومستقلين بدائرة الحامول 

أظهرت النتائج الأولية للجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة بمحافظة كفر الشيخ، التي تضم مراكز الحامول، بلطيم وبيلا، أنّ جولة الإعادة ستجرى بين 2 من مرشحي حزب مستقبل وطن، وآخرين من المستقلين.

وكشفت النتائج الأولية التي أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية، حصول عصام عبدالغفار، مرشح حزب مستقبل وطن على 42399 صوتا، ويونس عبدالرازق، مرشح حزب مستقبل وطن على 38646 صوتا، بينما حصل الكاتب الصحفي محمد زكي، نائب رئيس تحرير الأهرام، على 36506 صوتا، والمرشح المستقل عزت عبدالرحمن على 26538 صوتا.