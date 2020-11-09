وفاة تلميذ أولى إعدادي بسكتة قلبية أثناء "الفسحة" بأسيوط

توفي تلميذ في الصف الأول الإعدادي، بمدرسة "الشيخ عمر مكرم"، في قرية "درنكة"، بدائرة مركز أسيوط، إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة، أثناء الفسحة المدرسية.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمورمركز شرطة أسيوط بوصول بلاغ من مستشفى الإيمان العام، باستقبال "مؤمن محمد هاني محمد أحمد"، طالب بالصف الأول الإعدادي بمدرسة "عمر مكرم" الإعدادية في "درنكة"، جثة هامدة، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة.

وبالكشف الطبي على التلميذ المتوفي، تبين أن الوفاة ناجمة عن إصابته بسكته قلبية مفاجئة، أودت بحياته، ولا توجد شبهة جنائية، وبالانتقال وسؤال المدرسين وزملاء التلميذ بالمدرسة، أكدوا أن الوفاة نتيجة إصابته بسكتة قلبية أثناء "الفسحة"، وجرى استدعاء سيارة إسعاف، تولت نقله إلى مستشفى الإيمان العام بالأربعين.

وجرى تحرير المحضر رقم 1436 بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.