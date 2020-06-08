وفاة طالب بكلية طب الأسنان جامعة طنطا متأثرا بإصابته بكورونا

توفي خالد الضرغامي الطلاب بالفرقة الثالثة بكلية طب الأسنان جامعة طنطا وابن قرية منشأة سلطان التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد .

وتقدمت إدارة كلية طب الأسنان جامعة طنطا بخالص العزاء في وفاة الطالب خالد عبدالفتاح المقيد بالفرقة الثالثة، داعين المولى أن يتغمده برحمته ويغفر له ويدخله فسيح جناته، كما تتقدم إدارة الكلية وجميع أعضاء هيئه التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالعزاء لأسرة الطالب.

ونعى اتحاد طلاب جامعة طنطا بالكثير من الحزن والأسى الطالب خالد عبدالفتاح الضرغامي المقيد بالفرقة الثالثة كلية طب الأسنان الذي وفاته المنيه اليوم بعد إصابته بفيروس كورونا، سائلين الله أن يتغمده بسائر رحمته ويجعل من مرضه شفيعًا له.

كما نعت كلية التمريض جامعة المنوفية الطالب في بيان لها: "تتقدم الأستاذة الدكتورة إيناس قاسم عميد كلية التمريض جامعة المنوفية والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب بالكلية بخالص التعازي والمواساة للزميلة الأستاذة الدكتورة سامية على النجار بقسم تمريض صحة الأسرة والمجتمع لوفاة نجل سيادتها خالص العزاء والمواساة للزميلة وخالص الدعاء لفقيد الشباب خالد وإن لله وإنا إليه راجعون".