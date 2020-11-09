"راودها عن نفسها وعندما أبت قتلها".. تفاصيل جديدة في قضية "فتاة أسوان"

ظهرت تطورات جديدة في واقعة قتل "فتاة أسوان"، على يد شاب بينهما علاقة عاطفية؛ إذ اعترف الشاب العشريني بتفاصيل جديدة في أثناء مثوله أمام قاضي المعارضات، لنظر قرار تجديد حبسه.

وأكد المتهم أنه راود الفتاة عن نفسها، إلا أنها رفضت، وحاولت التعدى عليه بالضرب، ما دفعه لضربها فسقطت على الأرض في حالة إغماء.

وأضاف المتهم قائلا: "قلت كده هتفضحني.. مسكتها خنقتها لحد ما اتاكدت إن هي ماتت، وبعدين اتصلت بصاحبي، ولما جه قلت له عايزين نخلص من الجثة، جبت كرتونة وحطيت الجثة فيها، واخدتها في توك توك بتاع صاحبي، ورميتها في الجبل، وهربت على المنيا، لحد ما الموضوع اتكشف، واتقبض عليا".

في السياق ذاته، اكد المتهم الثاني "صديق المتهم الرئيسي"، أنه ساعده على التخلص من الجثة، وإخفاء معالم الجريمة، والهرب من محافظة أسوان إلى المنيا، وعقب ذلك قرر قاضى المعارضات حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت قوات الأمن اقتادت المتهمين إلى المحكمة، تحت حراسة أمنية مشددة، وعرضا على القاضى، الذي أمر بتجديد حبسهما، وعقب ذلك أعيدا مرة أخرى إلى محبسهما.

وفي وقت سابق، كشفت مديرية أمن أسوان، تفاصيل الواقعة، بعد تلقيها بلاغا من أسرة الضحية مقتولة، وجثتها ملقاة في منطقة جبلية، وتداول رواد التواصل الاجتماعي شائعة، بأنها تعرضت للخطف من قبل مجهولين، وطلبوا فدية 2 مليون جنيه من أسرتها، وأن الخاطفين قتلوه لعدم دفع الأسرة مبلغ الفدية.

وتوصلت القوات إلى أن رواء ارتكاب الواقعة، صديق المجني عليها، وأنه كان على علاقة عاطفية بها منذ فترة زمنية، وتقدم لخطبتها عدة مرات، ولكن أسرتها رفضت الزواج؛ لأنه سيئ السمعة.

وكشفت التحريات التي جرت بمعرفة قوات الأمن، أن الفتاة غادرت منزل أسرتها، وذهبت إلى حبيبها لإتمام زواجهما، وحاول اغتصابها إلا أنها قاومته؛ فقتلها وتخلص من جثتها بمساعدة صديقه.