شقيق فتاة أسوان: "حسبنا الله في كل من يسيء لسمعة أختي"

بدموع لا تنقطع على فراق شقيقته الصغرى "خلود مصطفى فاوي"، التي عثر الأهالي على جثتها ظهر الخميس الماضي، في منطقة حي الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، تحدث شقيقها "ياسين"، بملامحه السمراء التي خيمت عليها علامات الحزن الشديد لـ"الوطن"، عن المأساة التي تعيشها أسرته، بسبب الحادث الذي أدمى قلوبهم.

بدأ "ياسين" حديثه، من داخل منزل الأسرة بدائرة قسم ثاني أسوان قائلاً: "حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تلفظ بلفظ يخدش سيرة شقيقتي، فقد لقيت ربها، وكل من في أسوان يعلم من هي وكيف كانت تربيتها، ونحن نثق فى عدالة الله، التي ستنكشف بها الحقيقة".

وأبدى الشاب الثلاثيني استغرابه للروايات التي زعمت أن شقيقته غادرت المنزل برضاها، دون أن يتم اختطافها، قائلاً: "لو كانت خرجت برضاها لظلت موجودة حتى الآن، وما كان قد تم قتلها بهذه الطريقة الوحشية، بخنقها وتقييد يديها ورجليها، ووضع لاصق على وجهها بالكامل".

وتابع قائلاً إن "الموضوع باختصار أنها ذهبت لمحاضراتها يوم الثلاثاء، بحسب جدول المحاضرات، وتأخرت حتى الرابعة عصراً، والدتي اتصلت عليها وجدت هاتفها مغلقاً، وظلت تتابعها حتى الخامسة عصراً، إلى أن تم فتح التليفون، وباتصالها رد الجاني أمانتكم عندي وعايز فدية"، وأضاف: "أثناء جلوسنا في مكتب أحد مسئولي الكلية، جاءتنا رسالة نصها: خلي ياسين بيه يجهز المبلغ 2 مليون جنيه، وخلي الحكومة بعيد عن الموضوع، علشان لو دخلتوا الحكومة حبيعها لتجار الأعضاء".

واستطرد "ياسين" قائلاً: "ذهبت إلى قسم ثاني أسوان، وذهبت للنيابة، ومر يوم الأربعاء، ومع ظهر الخميس، تم العثور على جثة شقيقتي داخل كرتونة مقيدة في خور الصداقة"، مشيراً إلى أنه كان موجوداً في قسم الشرطة في انتظار أي أخبار جديدة، ولم يعرف بالواقعة إلا في حوالي الساعة 7 مساءً، وتم دفن جثة شقيقته بعد صلاة الجمعة، بعد انتداب الطب الشرعي.

وتحدث عن "الجاني" قاتل شقيقته قائلاً: "ده شاب عنده سوابق، ورفضناه أكثر من مرة، بسبب سوء سلوكه، وآخر مرة رفضناه كانت قبل سنة"، مؤكداً أنه وجميع أفراد العائلة ينتظرون كشف حقيقة ما حدث لشقيقته، داعياً الجميع إلى "عدم الطعن في شرف شقيقتي"، وقال: "عند الله تجتمع الخصوم، وحسبنا الله فيمن يؤذيها أو يطعن فيها".

وقررت نيابة أسوان الكلية، برئاسة المستشار محمد رمضان، مدير النيابة، تشكيل فريق للانتقال لموقع جثة الفتاة، التي عثر عليها الأهالي بمنطقة "خور مطلع"، الكائنة بحي الصداقة الجديدة شرق المدينة، للوقوف على ملابسات الجريمة.

وكشفت المعاينة أن الجثة داخل كيس، وظهرت آثار العنف على جسدها، إلى جانب كدمات بمنطقة الرأس، مع وجود شريط لاصق بالوجه، وتوثيق بالأيدي والقدمين، وعقب الانتهاء من المعاينة استعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتقرير الطبيب الشرعى للوقوف على أسباب الوفاة وملابساتها.

وعثر أهالي أسوان على جثة الفتاة "خ. م."، 20 سنة، بمنطقة الصداقة الجديدة شرق المدينة، يوم الخميس الماضي، تم تكليف إدارة البحث الجنائي بالمديرية بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، وضبط مرتكب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ونقل الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية، تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بدفنها بعد تشريح الجثة بواسطة الطب الشرعي، وتمكن رجال الأمن من ضبط الجاني وصديقه، الذي ساعده في التخلص من جثة الفتاة بـ"خور الصداقة"، وما تزال التحقيقات مستمرة.