حبس قاتل فتاة أسوان بعد تمثيل الجريمة: "دبحتها بعد ما خنقتها"

قررت النيابة العامة حبس بائع السمك المتهم بقتل فتاة أسوان وصديقه 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب تمثيل المتهم للجريمة واعترافه بخنقها ثم ذبحها بسكين، مشيرا إلى وقوع مشادة كلامية نشبت بينه وبين المجني عليها بعد أن أصرت على زواجها منه، وأثناء ذلك تطورت المشادة إلى تشابك بالأيدي، وتعدى عليها بالضرب ووضع يده على رقبتها وخنقها حتى فارقت الحياة، ثم ذبحها.

وأضاف المتهم فى اعترافاته انه استعان بزميله سائق التوك توك وقاما بنقل الجثة فى كرتونة وألقياها فى مقلب قمامة بمدينة أسوان ثم هرب إلى المنيا.

وكشفت التحريات أن الفتاة تدعى "خ.م.ا" تبلغ من العمر 20 سنة، وتم العثور على جثتها فى منطقة عشوائية بمطلع الصداقة الجديدة خلف مرشح المياه شرق مدينة أسوان، وتبين أن الجثة كانت مقيدة بـ"بلاستر" على فمها ويديها وقدميها، وبها آثار ذبح وكدمات بالرأس.

وتمكنت أجهزة البحث الجنائي من ضبط القاتل أثناء اختفائه بمحافظة المنيا، كما تمكنت من ضبط قائد مركبة "التوك توك"، واعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأحيل إلى النيابة العامة التي نسبت لصديق الفتاة تهمة القتل العمد بينما نسبت لسائق التوك توك تهمة إخفاء معالم الجريمة ومساعدة متهم على الهرب، وقررت حبسهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأثبتت التحريات أن الفتاة غادرت منزل أسرتها وذهبت إلى حبيبها للتحدث في إتمام الزواج منها، وخلال حديثهما احتدم الخلاف بينهما فقتلها واستعان بصديقه الذي يعمل سائق "توك توك"، وتخلصا من الجثمان بإلقائه في منطقة زراعية، بينما تبين عدم صحة رواية تداولها الأهالى عن خطف الفتاة وقتلها لرفض أسرتها دفع الفدية.