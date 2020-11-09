أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا في البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الاثنين، تسجيل 10 آلاف و554 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و128 حالة وفاة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت صحيفة "تريبونا" البرازيلية، عبر موقعها الإلكتروني، أنّ البرازيل سجلت حتى الآن ما يزيد على 5 ملايين و600 ألف حالة إصابة منذ بدء تفشي الوباء، فيما بلغ إجمالي الوفيات 162 ألفا و397 حالة.

يذكر أنّ منظمة الصحة العالمية صنّفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان حظر التجول وعزل مناطق بأكملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.