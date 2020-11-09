ملهمش من رموزهم نصيب.. تمثال رمسيس والصاروخ خذلا المعزول ونجله

تمثال رمسيس والصاروخ، رمزا مرشحا دائرتي ميت غمر والدقي الخاسرين، المعزول ونجله أحمد، فلم يكن الأول مُخلّدًا كالفرعون المصري، ولم يصعد الآخر بسرعة الصاروخ، إذ هبطا بنفس المقدار في الجولتين الأولى والثانية لانتخابات مجلس النواب.

الملك الفرعوني رمسيس الثاني يعود تمثاله إلى 3200 عام، وهو معروف باسم رمسيس الأكبر، حكم مصر لمدة 68 عاما من الفترة 1279 إلى 1213 قبل الميلاد، ومات في سن الـ90، وهو كما يُعتقد ترك الكثير من الآثار التي خلدت اسمه في مختلف أنحاء البلاد، ذلك التاريخ العريق حاول أن يصيبه المرشح الخاسر منه نصيب، لكن لم يحالفه الحظ ولا أصوات أبناء منطقته.

خسارة المعزول تتصدر قائمة الأكثر تداولا على تويتر

ليلة سقوط مرتضى، هاشتاج تصدّر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" بعد أن أظهرت المؤشرات الأولية خسارة رئيس الزمالك المعزول مرشح مجلس النواب عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وحصوله على المركز السادس، في حين دخل 4 آخرين جولة الإعادة، وهم اللواء بدوي عبد اللطيف الذي حصل على 32488 صوتا، أحمد الألفي 31578 صوتا، عبد الفتاح البحراوي 27468 صوتا، الدكتور محمود العزب 24791 صوتا، أسامة راضي 22972 صوتا وجاء في الترتيب السادس مرتضي منصور 21271 صوتا.

وفي الجولة الأولى من انتخابات خسر أحمد مرتضى الذي اتخذ من الصاروخ رمز له عن دائرة الجيزة الدقي العجوزة، وبعدها حاول أحمد مرتضى دعم والده في انتخابات النواب الجولة الثانية، بتخصيص صفحته على فيس بوك لدعم والده، وفي نفس الوقت تفقد لجان دائرة ميت غمر برفقته عدد من السيارات ملاكي وميكروباص.

دائرة ميت غمر واحدة من بين 10 دوائر انتخابية في الدقهلية، تضم 21 مقعدا فرديا يتنافس عليها 351 مرشحًا، وعدد من يملكون أحقية في الإدلاء بأصواتهم في الدقهلية 4 ملايين و352 ألف و87 ناخبا، وتضم الدائرة 699 مركزًا انتخابيًا، و1426 لجنة فرعية.

وبالنسبة إلى انتخابات القائمة فمحافظة الدقهلية هي ضمن الدائرة الأولى، ومخصص لها 17 مقعدًا، من بين 100 مقعد موزعة على 6 محافظات، وهي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ، ويتنافس عليها قائمتان، هما القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة تحالف المستقلين.