جولة الإعادة في ميت غمر دون رئيس الزمالك: حصل على المركز السادس

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية ومقرها مركز ميت غمر، عدم حسم أي مرشح الانتخابات التي أجريت على مدار يومي السبت والأحد، لعدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة من بين 35 مرشحًا خاضوا الانتخابات، وبالتالي تجرى جولة للإعادة بها دون ئيس نادي الزمالك المعزول والذي حل في الترتيب السادس في عدد الأصوات.

وحصل اللواء بدوي عبداللطيف على 32488 صوتًا، وأحمد للألفي 31578 صوتًا، عبدالفتاح البحراوي 27468 صوتًا، الدكتور محمود العزب 24791 صوتًا، أسامة راضي 22972 صوتًا، وجاء في الترتيب السادس مرتضي منصور 21271 صوتًا.

ومخصص للدائرة مقعدين وبها 169 لجنة انتخابية في 76 مقرًا انتخابيًا، منهم 35 لجنة بالمدينة، و 134 لجنة بالقري، وتبلغ الكتلة التصويتية للقري 414 ألفًا و448 صوتًا، فيما تبلغ الكتلة التصويتية للمدينة 107 آلاف و687 صوتًا، بإجمالي عدد أصوات الدائرة 522 ألفًا و135 صوتًا، ولذلك يأتي الراهن الأكبر على القرى والتي تمثل 75% من الكتلة التصويتية.

ويخوض الانتخابات بالدائرة 5 أحزاب وهي: "مستقبل وطن له مرشحان، والمؤتمر والوفد الجديد، والمصريين، وحماة الوطن" ويدخل المنافسة 3 مرشحات أمام 32 مرشحا.

ولم تقتصر المنافسة على المقعد الفردي فقط، بل أيضا في القائمة حيث يوجد علي رأس القائمة الوطنية النائب محمد المرشدي أمين حزب مستقبل وطن في الدقهلية، وفي المقابل الدكتور هشام عناني، ومعه عدد من أبناء ميت غمر في قائمة تحالف المستقلين.

وتعتبر دائرة ميت غمر واحدة من بين 10 دوائر انتخابية في الدقهلية يتنافس فيهم 351 مرشحاً، على 21 مقعداً فردياً، ويبلغ من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الدقهلية 4 ملايين و352 ألف و87 ناخباً، وتضم 699 مركزاً انتخابياً، و1426 لجنة فرعية، أما بالنسبة لانتخابات القائمة فتقع الدقهلية ضمن الدائرة الأولى ومخصص لها 17 مقعدًا التي تتكون من 100 مقعد، ً موزعة على 6 محافظات، وهي محافظات: "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ"، ويتنافس عليهم قائمتين.