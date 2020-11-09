3 أفلام تشارك في مسابقتي الدورة الـ36 لمهرجان الإسكندرية اليوم

يعرض مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، مجموعة من الأفلام المشاركة في مسابقتي الدورة الـ36، والتي من المقرر اختتام فعالياتها، الخميس المقبل.

عرض الفيلم الألباني "بحيرتي" الساعة 12 ظهرا

وعلى صعيد مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، يعرض في الساعة الـ12 ظهر اليوم، عرض الفيلم الألباني "بحيرتي" والذي يتناول قصة "كريستو" مراهق ذكي يجلس على مكتبه في أحد الفصول الدراسية، حيث كتب المعلم على السبورة موضوع مقال "بحيرتي" وهنا يفكر كريستو في معنى هذه الكلمات وهو يكتب "يمكن للبحيرة أن تمنحك كل شيء إذا كنت تعرف فقط كيف تسأل". وينظر كريستو من النافذة ويتذكر أحداث الأشهر القليلة الماضية، عندما كان يعيش في قرية على حافة بحيرة برسبا الرائعة، وهي عبارة عن جسم مائي مقسم على حدود ثلاث دول من دول البلقان – ألبانيا ومقدونيا واليونان من أجل إعالة أسرته، مستخدمًا قاربه ومعرفته بمياه البحيرة لنقل أصبح كريستو مهرب طرود المخدرات من الجانب الألباني إلى الجانب المقدوني.

والفيلم من بطولة أريتون بولوزاني، تريستان هاليالج،فيدران زيفوليش، إليا زاهاريا، لويزا تشوفاني،بيرس هاسكو، جولي إميري، ميريانا ديتي ومن إخراج جيرج تشوفاني.

عرض الفيلم الهولندي "خذني إلى مكان لطيف" الساعة الـ2.30 ظهرًا

وفي الساعة الـ2.30 ظهرًا يتمّ عرض فيلم "خذني إلى مكان لطيف" من هولندا والبوسنة، ويروي قصة "ألما" التي تسافر من هولندا إلى البوسنة لزيارة الأب الذي لم تقابله من قبل بالتعاون مع ابن عمها "إمير" اللامبالي وصديقها لمقرب الجذاب "دينيس"، ويشرعان في رحلة برية ومغامرة لايمكن التنبؤ بها بشكل متزايد عبر قلب البلاد الحارق.

والفيلم بطولة سارة لونا زوريتش، لازار دراجوجيفيتش، إرناد برنافوراك، سانيا بوريتش، ماريو نيزوفيتش، إمير هادزيهافيزبيجوفيتش، ومن إخراج إينا سيندياريفيتش.

الفيلم اللبناني "مفقود" الساعة 5 مساءً

وفي تمام الساعة 5 مساءً يتم عرض الفيلم اللبناني "مفقود" والذي يعقبه ندوة يديرها الناقد طارق الشناوي.

ويتناول الفيلم قصة "ساري" الشاب الذي رغم مرور سنوات على اختطافه، ما استطاع أن ینسى تفاصیل المرة الأخیرة التي رأى فیھا أمه، لم ينس عيناها وكلماتها عندما طلبت منه ألا ينظر إلى الوراء أبداً الآن، بعد سجنه بتھمة قتل صدیقه، ویحاول "ساري" أن یثبت برأته كي یخرج ویكمل رحلة بحثه عن أمه، لكنه لا یملك الأدلة الكافیة لیثبت أنه لم یقترف الجریمة، وخلف جدران السجن يخوض رحلة طويلة الأمد إلى ماضيه، والبحث عن أعمق ذكرياته وهويته الحقيقية.

والفيلم من بطولة أيمن الغالي، نتاشا الشوفاني، ليال بدارو، وجوليان فرحات، وتأليف وإخراج بشير أبو زيد.