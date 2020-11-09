نبيل الحلفاوي: لا أفهم الربط بين مصير نادي الزمالك وعضوية مجلس النواب

علق الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على خسارة مرتضي منصور، رئيس الزمالك المعزول، مرشح مجلس النواب عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وكتب "الحلفاوي"، قائلا: "من المنطقي أن يربط جمهور الزمالك بين مصير النادي والنزاع القانوني بشأن قرارات اللجنة الأوليمبية، لما له من تأثير على رئاسة النادي"، مضيفا: "لكني لا أفهم الربط بين مصير النادي وعضوية مجلس النواب.. كل رؤساء الأندية تقريبا بمن فيهم السابقون من رؤساء الزمالك لم يكونوا نوابا".

جولة الإعادة في ميت غمر دون رئيس الزمالك: حصل على المركز السادس

وأعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب في دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، مقرها مركز ميت غمر، عدم حسم أي مرشح للانتخابات التي أُجريت على مدار يومي السبت والأحد؛ لعدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة من بين 35 مرشحًا خاضوا الانتخابات، وبالتالي تجرى جولة الإعادة بها دون رئيس نادي الزمالك المعزول، الذي حل في الترتيب السادس في عدد الأصوات.

وحصل اللواء بدوي عبداللطيف على 32488 صوتا، وأحمد الألفي 31578 صوتا، وعبدالفتاح البحراوي 27468 صوتا، والدكتور محمود العزب 24791 صوتا، وأسامة راضي 22972 صوتا، وجاء في الترتيب السادس مرتضي منصور 21271 صوتًا.

وخصص للدائرة مقعدين، وبها 169 لجنة انتخابية في 76 مقرًا انتخابيًا، منها 35 لجنة بالمدينة، و134 لجنة بالقرى، وتبلغ الكتلة التصويتية للقرى 414 ألفًا و448 صوتًا، فيما تبلغ الكتلة التصويتية للمدينة 107 آلاف و687 صوتًا، بإجمالي عدد أصوات الدائرة 522 ألفًا و135 صوتًا، ولذلك أتي الرهان الأكبر على القرى، التي تمثل 75% من الكتلة التصويتية.

وخاض الانتخابات بالدائرة 5 أحزاب، هي: "مستقبل وطن له مرشحان، والمؤتمر والوفد الجديد، والمصريين، وحماة الوطن" ويدخل المنافسة 3 مرشحات أمام 32 مرشحا.

وتعتبر دائرة ميت غمر واحدة من بين 10 دوائر انتخابية في الدقهلية، تنافس فيها 351 مرشحا، على 21 مقعدا فرديا.