نبيل الحلفاوي يهنئ جمهوره بمناسبة ثورة 23 يوليو: كل سنة ومصر طيبة

هنأ الفنان نبيل الحلفاوي جمهوره بمناسبة ذكري ثورة 23 يوليو، عبر حسابه الشخصي علي موقع التدوينات الصغيرة "تويتر".

وكتب "الحلفاوي"، "كل سنة وإنتم طيبين.. ومصر طيبة.. التويتة ليس لها توابع من نقاش أو جدال.. فصاحبها قد كرر في معظم سنوات عمره كل ما يمكن أن يقال في هذه المناسبة وما عاد يحتمل المناهدة".

يذكر أن الفنان نبيل الحلفاوي شارك ضمن أحداث مسلسل "القاهرة كابول"، ومن المقرر استئناف التصوير خلال الفترة المقبلة .