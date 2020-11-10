5 مهام لوزارة الهجرة خلال عام منها مبادرة شباب الدارسين في الخارج

تطلع وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إلى إقامة ملتقى لكافة وزراء الهجرة بالدول العربية والجهات العربية الأخرى المعنية بهذا الملف، بهدف الاستفادة وتبادل الخبرات وصولا إلى خلق قوى ناعمة من الجاليات العربية بالخارج تدعم قضايا الوطن العربي في مختلف الجوانب، والتقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، بالأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس بعثة الجامعة لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020، ويرصد التقرير التالي دور الوزارة خلال الفترة الماضية:

* حث الجاليات المصرية المختلفة على المشاركة في جميع الاستحقاقات الدستورية، إيمانًا بأهمية دور المصري بالخارج في بناء مستقبل وطنه مصر ودعم الحياة النيابية فيها، وذلك من خلال تعريف هذه الجاليات بالخطوات والإجراءات التي لا بد من اتباعها أثناء المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة عبر أفلام قصيرة وفيديوهات توضيحية ومنشورات على منصات الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتواصل المباشر مع ناخبي الخارج عبر تطبيق "زووم"، علاوة على إطلاق غرفة عمليات للوزارة يعمل فريقها على مدار الساعة لمتابعة تصويت المصريين في الاستحقاقات الانتخابية وتلقي استفساراتهم والرد عليها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وهذا ما اتضح جليًا في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب التي أجريت مؤخرًا، خاصة بعد إقرار آلية التصويت بالبريد ىالسريع التي أتاحتها الهيئة حفاظًا على سلامة وصحة الناخبين المصريين بالخارج في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

* مبادرة "مراكب النجاة" للتوعية ضد مخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير سبل الهجرة الآمنة والتأهيل والتدريب اللازم لشبابنا بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل العالمي، وذلك منذ إعلان رئيس الجمهورية بأنه منذ عام 2016 لم تخرج من مصر مركب للهجرة غير الشرعية وهذا نجاح باهر للدولة المصرية.

* سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" لربط خبرائنا وعلمائنا في الخارج بالوطن، ويتم التحضيرات الجارية لإطلاق النسخة السادسة تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة".

* مبادرة "اتكلم مصري" لحث أطفالنا وشبابنا المهاجرين على التحدث باللغة العربية وتحديدا اللهجة المصرية.

* مبادرة "شباب الدارسين بالخارج" وملتقيات أبناء الجيلين الثاني والثالث من المهاجرين المصريين، لتقريب هؤلاء الشباب من وطنهم مصر للرد على الشائعات وتصحيح الصور المغلوطة.