معلومات عن المعسكرات التي أطلقتها "الهجرة" لابناء المصريين في الخارج

أطلقت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، مبادرة "اتكلم مصري"، والتي تهدف إلى تعريف المصريين بالخارج اللهجة المصرية، وربطهم بالهوية الوطنية، في إطار جهود الدولة لنشر الوعي وربط المصريين في الخارج من أبناء الجيلين الثاني والثالث والرابع والخامس بهويتهم ووطنهم.

وتهدف المبادرة إلى ترسيخ الهوية الوطنية المصرية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، وإتاحة الفرصة للشباب لاكتشاف الوطن الأم مصر والتحديات التى تواجهها، وذلك لأن أبناء الجيلين الثاني والثالث يعتبران سفراء الدولة المصرية في الخارج، ويجب أن يكونوا على بينة من الأمر بعيدًا عن المعلومات المغلوطة المتداولة في الإعلام الخارجي.

ويرصد التقرير التالي أهداف أول معسكر تنظمه وزارة الهجرة للأطفال بالخارج:

- إقامة أنشطة تفاعلية ومسابقات وألعاب متنوعة تحفز الأبناء على استخدام اللهجة المصرية في تعاملاتهم.

- ترديد النشيد الوطني المصري بشكل دائم.

- التعريف بالأكلات المصرية والأمثال الشعبية كجزء لا يتجزأ من عادات وتقاليد الشعب المصري.

- تعريفهم بالعادات والتقاليد المصرية، وضرورة أن يكونوا قدوة في مجتمعاتهم الخارجية ليعكسوا صورة إيجابية عن مروءة وشهامة المصريين.

- المعسكر خطوة مهمة للغاية في طريق تعريف أبنائنا بالخارج بتراثهم وحضارتهم الأصيلة والتمسك بالهوية المصرية

- هذه المعسكرات لها أثر كبير وإيجابي في زيادة ربط هؤلاء الأبناء بوطنهم الأم مصر، وتعليمهم كيفية التعبير عن أنفسهم باللهجة المصرية

- اهتمام أولياء الامور بانضمام أبنائهم إلى هذا المعسكر، يعكس حرصهم على التمسك بالأصالة والعادات والتقاليد المصرية لديهم ولدى أبنائهم.

- الطفل محمود ميسرة هو نموذج الأمثل والأنسب للاستعانة به في تنفيذ المبادرة كطفل مصري ولد بالعاصمة النمساوية فيينا ونشأ فيها، وبالرغم من ذلك فهو متمسك بالتحدث باللغة العربية وخاصة اللهجة المصرية.