أمطار غير مؤذية اليوم.. وغطاء سحابي يسهم في انخفاض الحرارة

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ هناك فرصة لسقوط أمطار اليوم، لكن ستكون كمية الأمطار غير مؤذية دون أي مشكلات مثلما حدث في الأيام الماضية.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنّ الأمطار اليوم ستكون متوسطة على الإسكندرية ومناطق من السواحل الشمالية بلطيم، رشيد، كفر الشيخ، البحيرة، وغزارة الأمطار ستكون على السلوم والضبعة وهذه الأماكن، لكن بصورة غير مستمرة ما يقلل خطورتها.

وتابع مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ هناك غطاء سحابي سيساهم في انخفاض درجات الحرارة على مدار اليوم.

واستعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية القناة الأولى، حالة طقس اليوم الإثنين، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك استمرار في انخفاض درجات الحرارة، وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، وطقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق في القاهرة الكبري.

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن تتعرض البلاد لفرص سقوط أمطار متوسطة وغزيرة على مناطق في البحيرة، كفر الشيخ، والدقهلية، وأيضًا أمطار متوسطة على الغربية، المنوفية، والشرقية، وغيرها من المناطق التي ستشهد أمطار.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة، في بعض مدن ومحافظات الجمهورية:

القاهرة: العظمى 25 والصغرى 16.

الإسكندرية: العظمى 24 والصغرى 19.

مرسى مطروح: العظمى 23 والصغرى 17.

بورسعيد: العظمى 26 والصغرى 18.

دمياط: العظمى 25 والصغرى 19.

الإسماعيلية: العظمى 26 والصغرى 16.

السويس: العظمى 25 والصغرى 18.

العريش: العظمى 27 والصغرى 17.

طابا: العظمى 26 والصغرى 18.

سانت كاترين: العظمى 19 والصغرى 9.

شرم الشيخ: العظمى 28 والصغرى 22.

الغردقة: العظمى 29 والصغرى 20.

الفيوم: العظمى 25 والصغرى 16.

بني سويف: العظمى 25 والصغرى 16.

المنيا: العظمى 26 والصغرى 15.

أسيوط: العظمى 26 والصغرى 15.

سوهاج: العظمى 27 والصغرى 16.

قنا: العظمى 27 والصغرى 17.

الأقصر: العظمى 28 والصغرى 17.

أسوان: العظمى 28 والصغرى 18.

الوادي الجديد: العظمى 28 والصغرى 16.

حلايب: العظمى 29 والصغرى 15.