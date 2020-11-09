بمصر الجديدة ومدينة نصر.. نجاح السلاب وشكري وإعادة بين السنباطي وفودة

بعد انتهاء التصويت لمدة يومين بالداخل، أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب في الدائرة السادسة بمحافظة القاهرة ومقرها قسم أول مدينة نصر، والتي تضم أقسام "أول مدينة نصر – ثان مدينة نصر – مصر الجديدة"، والمخصص لها 3 مقاعد، حسم مصير مقعدين منهم، بفوز المرشح محمد مصطفى السلاب والمرشح طارق شكري، وفقًا للبيان الإحصائي لعدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون باللجان الفرعية.

وقالت اللجنة العامة إنَّ محمد مصطفى السلاب حصل على أعلى الأصوات بـ91078 صوتًا، كما حصد المرشح طارق شكرى 69990 صوتًا، ليحسما مقعدين في الدائرة، بينما من المقرر إجراء جولة الإعادة على المقعد الثالث بين المرشحين عمرو السنباطي الذي حصل على 47039 صوتًا، وسمر فرج فودة التي حصلت على 26323 صوتًا.

وفي المؤشرات نفسها، حصل النائب الحالي تامر الشهاوي على 14467 صوتًا، والنائب حمدى بخيت على 7593 صوتًا، لكن تلك النتائج لم تؤهلهم لخوض جولة الإعادة.

وفيما يخص القوائم، أشارت اللجنة إلى أنَّ القائمة الوطنية من أجل مصر فازت بـ114506 صوتا، مقابل 11890 صوت لقائمة تحالف المستقلين.

كما أضافت أنَّ عدد الحضور بلغ 155778، بينهم 126396 صوتًا صحيحًا، و29382 صوتًا باطلًا، لافتة إلى أنَّ تلك الأرقام تأتي وفقًا للمؤشرات الأولية بالبيان الإحصائي، حيث إن الهيئة الوطنية للانتخابات هي صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وتنافس خلال انتخابات تلك الدائرة "مصر الجديدة ومدينة نصر" 54 مرشحًا فرديًا على 3 مقاعد فقط مخصصة لها فقط، بينهم 4 منهم أعضاء حاليين بالمجلس، و45 مستقل، و9 حزبيين، و10 نساء فقط، حيث كانت صاحبة ثاني أعلى المرشحين بعد دائرة حلوان، فضلًا عن قائمتي "الوطنية من أجل مصر، وتحالف المستقلين".

وتنافس في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، في 13 محافظة مقسمة الى 70 دائرة، 2085 مرشحًا بالنظام الفردي، و142 مرشحًا بنظام القائمة في دائرتين، وذلك في محافظات "القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والقليوبية والدقهلية والغربية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والشرقية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".