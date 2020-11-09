مصرع شاب تحت قطار الصعيد عند مزلقان "الكوم الأخضر" بقنا

لقى شاب مصرعه، صباح اليوم الاثنين، إثر سقوطه تحت عجلات أحد القطارات عند مزلقان قرية "الكوم الأخضر"، بدائرة مركز فرشوط، في محافظة قنا.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطاراً، يفيد بمصرع شاب يُدعى "كيدواني عبد الستار وزيري"، من قرية "الكوم الأحمر"، بمركز فرشوط، إثر سقوطه أسفل عجلات قطار عند مزلقان القرية.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثة إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لتتولى التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.