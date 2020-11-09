محافظ أسيوط يعتمد محضر جلسة استماع المخطط الاستراتيجي لمدينة أبوتيج

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، محضر جلسة استماع بشأن المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أبوتيج، تمهيدًا لإرساله إلى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، برئاسة المهندس علاء الدين عبدالفتاح، واستكمال باقى الإجراءات القانونية، خلال لقائه مع المهندسة إيمان على مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة.

وقال "سعد"، إن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بالمخططات الاستراتيجية والانتهاء من الإجراءات الخاصة بها لاعتمادها فى أسرع وقت ممكن، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تحقيقاً للتنمية المستدامة، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030، لافتًا إلى تقديم جميع سبل الدعم الممكنة وتذليل كل المعوقات والعقبات التي قد تحول أمام تنفيذ ما سيتم الانتهاء منه كمخططات استراتيجية، مؤكدًا أهمية المخططات الاستراتيجية كركيزة أساسية للتنمية العمرانية والقضاء على البناء العشوائي وتحسين البيئة العمرانية، ومنع التعدى على أملاك الدولة وتسهيل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء والحفاظ على حق الدولة وتخفيف الكثافات المرورية العالية.

كانت محافظة أسيوط نظمت جلسة استماع بشأن المخطط الاستراتيجى الجديد لشوارع مدينة أبوتيج بقاعة الاجتماعات الرئيسية الكائنة بمقر ديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج، بعد الإعلان في جريدتين رسميتين، وسط إجراءات احترازاية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، لإجراء مناقشات وتلبية رغبات المواطنين والتعرّف على أهمية عمليات التوسعة التي سوف تحدث في عدد من الشوارع عند تطبيق المخطط على أرض الواقع بعد انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك بحضور يسرى كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج، والمهندسة هالة نصير نائب رئيس المركز، والمهندس شعبان أحمد ممثل المكتب الاستشارى للمشروع، والمهندس خالد بكر مدير المركز الإقليمى للتخطيط بأسيوط، والمهندسة ماريانا هانى ممثل الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة سميرة مصطفى مهندسة التخطيط بالمحافظة، وممثلي الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وعدد من المهندسين بالإدارة الهندسية والمتابعة ومديري الإدارات بالوحدة المحلية بأبوتيج ومسئولين تنفيذيين وشركاء التنمية من المجتمع المدني في مختلف التخصصات والمواطنين، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، بالتنسيق مع المهندس حلمى عيد مدير عام الإدارة المركزية بالهيئة، والمهندس خالد بكر مدير عام المركز الإقليمي بأسيوط.

كما تم استعراض مقترحات لمشروع المخطط الاستراتيجى العام الجديد لمدينة أبوتيج وتوضيح أثره على توسعة الشوارع الرئيسية والداخلية وزيارة عروضها، لتكون قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة والكثافة السكانية خلال السنوات القادمة، تلاها مناقشة وحوار مفتوح مع الحضور لطرح الأسئلة والاستفسارات وعرض الآراء والمقترحات، وفقًا للقانون والقرارات المنظمة لذلك، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والتنموي للمدينة والاحتياجات الفعلية الحالية والمستقبلية.