نواب السويس يفشلون في الاحتفاظ بمقاعدهم في النواب

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب فس السويس، نتائج انتخابات مجلس النواب بالمحافظة، بدخول 4 مرشحين انتخابات الإعادة، على 2 من المقاعد الفردية بالمحافظة.

وأسفرت النتائج عن فشل جميع أعضاء مجلس النواب بالسويس في دخول انتخابات الأعادة، وهم عبدالحميد كمال، 5420 صوتا، طارق متولي 8308 أصوات، وطلعت خليل 4908 أصوات.

ويبلغ إجمالي عدد الكتلة التصويتية 460756 صوتا، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 18477 صوتا، وبلغ عدد الأشخاص الذين أدلوا بأصوتهم 87939 ألفا، والأصوات الصحيحة 69462.

ودخل الإعادة في الانتخابات بدائرة السويس، المرشح الفردي اللواء حسن عيد، عن حزب مستقبل وطن، 23030 صوتا، وجمال عبيد، مرشح حزب الشعب الجمهوري، 20524 صوتا، جلال مازن 17727 صوتا، أحمد مراد، فردي، 8556 صوتا.

وحصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على 50775 صوتا، وقائمة نداء مصر 18687 صوتا.

وتضم محافظة السويس 140 لجنة فرعية لانتخابات مجلس النواب موزعة على 54 مقرا انتخابيا، وبها مقعدين ضمن قائمة شرق الدلتا، ومقعدين للفردي يتنافس عليهما 34 مرشحا، وتبلغ القوى التصويتية للسويس 466 ألف ناخب، يختارون من يمثلهم في البرلمان عبر الاقتراع داخل 140 لجنة موزعة على 54 مقرا انتخابيا.