أنصار ضياء داوود يحملونه على الأعناق بعد تقدمه في انتخابات النواب

احتفل أنصار المرشح ضياء الدين داوود، بتقدمه في الانتخابات البرلمانية بدائرة دمياط، وحملوه على الأعناق وساروا به في الشوارع المحيطة باللجنة العامة.

وعلى المقعد الثاني يخوض ضياء بصل، جولة الإعادة أمام ياسر أبو هندية نقيب المحامين، إذ حصد بصل 21041 صوتا، وأبو هندية 14773 صوتا.

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في محافظة دمياط، أنّ عدد اللجان الفرعية 171، وإجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام اللجان الفرعية التابعة لهذه اللجنة 566134 ناخبا، وبلغ إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم أمام اللجان الفرعية 116225 ناخبا.

وبالنسبة للقوائم، فبلغ إجمالي عدد الأصوات الباطلة 19166، وبلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة في جميع اللجان 97059 صوتا، فيما حصلت القائمة الوطنية من أجل مصر 44109 صوتا بنسبة 45%، فيما حصلت قائمة أبناء مصر على 52950 صوتا، بنسبة 55%، وبالنسبة لأصوات الفردي، فبلغ إجمالي عدد الأصوات الباطلة في جميع اللجان، 11452 صوتا، وإجمالي الأصوات الصحيحة في جميع اللجان 104773 صوتا.