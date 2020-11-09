بعد قليل.. إعلان نتائج دائرة "رئيس الزمالك المعزول" في انتخابات "النواب"

تستعد اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية للإعلان عن نتائح الانتخابات والتي أجريت على مدار يومي السبت والأحد الماضيين، والتي شهدت منافسة شرسة بين 35 مرشحا ضمنهم رئيس الزمالك المعزول علاوة على منافسة نائبين آخرين.

ومخصص للدائرة مقعدين وبها 169 لجنة انتخابية في 76 مقرا انتخابيا، منها 35 لجنة بالمدينة، و134 لجنة بالقرى، وتبلغ الكتلة التصويتية للقرى 414 ألفا و448 صوتا، فيما تبلغ الكتلة التصويتية للمدينة 107 آلاف و687 صوتا، بإجمالي عدد أصوات الدائرة 522 ألفا و135 صوتا، ولذلك يأتي الراهن الأكبر على القرى والتي تمثل 75% من الكتلة التصويتية.

ويخوض الانتخابات بالدائرة 5 أحزاب وهي "مستقبل وطن له مرشحان، والمؤتمر والوفد الجديد، والمصريين، وحماة الوطن" ويدخل المنافسة 3 مرشحات أمام 32 مرشحا.

ولم تقتصر المنافسة على المقعد الفردي فقط، بل أيضا في القائمة حيث يوجد على رأس القائمة الوطنية النائب محمد المرشدي أمين حزب مستقبل وطن في الدقهلية، وفي المقابل الدكتور هشام عناني، ومعه عدد من أبناء ميت غمر في قائمة تحالف المستقلين.

وتعتبر دائرة ميت غمر واحدة من بين 10 دوائر انتخابية في الدقهلية يتنافس فيهم 351 مرشحاً، على 21 مقعداً فردياً، ويبلغ من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الدقهلية 4 ملايين و352 ألف و87 ناخباً، وتضم 699 مركزاً انتخابياً، و1426 لجنة فرعية

أما بالنسبة لانتخابات القائمة فتقع الدقهلية ضمن الدائرة الأولي ومخصص لها 17 مقعدا التي تتكون من 100 مقعد، ً موزعة على 6 محافظات، وهي محافظات " القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ"، ويتنافس عليها قائمتان.