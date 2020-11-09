بالأرقام.. نتائج انتخابات النواب في دمياط.. واكتساح لـ"داوود"

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في محافظة دمياط، أنّ وبلغ عدد اللجان الفرعية 171، وإجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام اللجان الفرعية التابعة لهذه اللجنة 566134 ناخبا، وبلغ إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم أمام اللجان الفرعية 116225 ناخبا.

وبالنسبة للقوائم، فبلغ إجمالي عدد الأصوات الباطلة 19166، وبلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة في جميع اللجان 97059 صوتا، فيما حصلت القائمة الوطنية من أجل مصر 44109 صوتا بنسبة 45%، فيما حصلت قائمة أبناء مصر على 52950 صوتا، بنسبة 55%، وبالنسبة لأصوات الفردي، فبلغ إجمالي عدد الأصوات الباطلة في جميع اللجان، 11452 صوتا، وإجمالي الأصوات الصحيحة في جميع اللجان 104773 صوتا.

وفيما يلي إجمالي عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح، عدا أصوات المصريين في الخارج:

- محمد سامي محمد محمد سليمان، مرشح حزب الشعب الجمهوري، 14471 صوتا.

- أيمن يوسف فتحي رخا، وشهرته أيمن يوسف رخا، 22639 صوتا.

- ضياء الدين عصام محمد داوود، وشهرته ضياء الدين داوود، 43586 صوتا.

- نادية محمود التابعي أبو مهدي، وشهرتها نادية محمود 1689 صوتا.

- ماجد أحمد أحمد مؤمن، 10062 صوتا.

- عوض السيد حامد العلمي، وشهرته عوض العلمي 3362 صوتا.

- عبير علي عبدالفتاح عيسى، 1706 صوتا.

- عدي محمد شفيق الألفي، وشهرته عدي الألفي، 2135 صوتا.

- محمد محسن محمد سليم المهدي، الشهير بـ"ميمي سليم"، 6195 صوتا.

- فؤاد محمود سراج الدين محمد، وشهرته عزت مأمون سراج الدين، 1480 صوتا.

- صابرين عبدالله يوسف الحادق، وشهرتها صابرين الحادق، 1310 صوتا.

- ضياء الدين علي عوض بصل، الشهير بـ"ضياء علي بصل"، 21041 صوتا.

- علي مسعد علي أبو عمارة، الشهير بـ"علي أبو عمرة"، 1084 صوتا.

- السيد عبده محمد حسن، 1754 صوتا.

- إكرامي يوسف شحاته، وشهرته إكرامي يوسف، 856 صوتا.

- عزمي محمود سلامة، وشهرته الدكتور عزمي سلامة، 2956 صوتا.

- محمد جودت محمد العزبي، 486 صوتا.

- أحمد شعلان عبدالسلام خليفة، وشهرته "أحمد شعلان" 879 صوتا.

- أنس محمد عبدالرحمن إبراهيم عبدالله، وشهرته أنس عبدالرحمن، 749 صوتا.

- فايزة أحمد عبدالمنعم عبد الجبار 1330 صوتا.

- أيمن علي عبدالمطلب صالح 2123 صوتا.

- أمجد فوزي محمود سليمان، وشهرته أمجد سليمان، 1839 صوتا.

- روحية محمد عبدالباسط، وشهرتها روحية عبدالباسط، 2148 صوتا.

- أحمد محمد سرور المتبولي، وشهرته أحمد المتبولي، 3088 صوتا.

- ياسر عبدالمنعم عبدالرازق الحمادي، وشهرته الدكتور ياسر الحمادي عيسى، 4416 صوتا.

- عادل محمود أحمد المنصوري، 758 صوتا.

- سيف حمدي إبراهيم حمايل، 884 صوتا.

- حامد أحمد حسن الفار، وشهرته حامد الفار، 2185 صوتا.

- أسامة مصطفى الحبشي، وشهرته دكتور أسامة الحبشي، 1746 صوتا.

- وحيد فؤاد محمد هلال، وشهرته وحيد هلال، 2487 صوتا.

- فاتن جلال السعيد الشابوري، 990 صوتا.

- عليوة عبدالمقصود محمد السري، وشهرته عليوة السري، 8900 صوت.

- سامي محمود محمد بلح، وشهرته سامي بلح المحامي، مرشح حزب الوفد، 3540 صوتا.

- ياسر عبدالفتاح عبده أبوهندية، 14773 صوتا.

- سامي رفعت السيد عبدالعزيز، وشهرته سامي عبدالعزيز، 456 صوتا.

- مصطفى حسني مصطفى شتا، وشهرته مصطفى شتا، 2142 صوتا.

- مها محمد رمضان المهدي، وشهرتها مها محمد المهدي، 909 أصوات.

- مسعود عبدالنعيم عوض يوسف، وشهرته مسعود عبدالنعيم، 10761 صوتا.

- محمد مصطفى درويش الماشطة، وشهرته محمد الماشطة، مرشح حزب مستقبل وطن، 3397 صوتا.

- غادة موسى صقر، وشهرتها غادة صقر، 2180 صوتا.