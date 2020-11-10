10 خطوات للتأمين على العامل بالقطاع الخاص

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن القانون 148 لسنة 2019 واللائحة التنفيذية لقانون التأمينات، ألزم صاحب العمل بتقديم طلب اشتراك مؤمن عليه والتأمين على العاملين معه وفقاً لهذا النموذج، المعد باللائحة خلال أسبوعين من التحاق أي عامل بالعمل لديه.

وتمثل أهمية هذه الاستمارة في حصول العامل على الحماية التأمينية، كما أنها تؤثر في ربط المنشآة وحساباتها على قاعدة بيانات معلومات الحاسب الآلي بالهيئة.​

خطوات التأمين على عامل بالقطاع الخاص

ووضعت الهيئة القومية للتامينات الإجتماعية 10 خطوات لتأمين صاحب العمل على العامل بالقطاع الخاص تمثلت فيما يلى :

- يتقدم صاحب العمل أو الشخص المفوض عنه بتحرير نموذج رقم 1 (س1) من أصل وصورتين يدوياً، "مستوفي كافة التوقيعات الموجودة بكل دقة"، أو إلكترونياً عند التحاق أي عامل بالخدمة لديه إلي مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته النشاط خلال أسبوعين من تاريخ التحاق العامل بالعمل لديه مرفق به المستندات الآتية :

1- صورة المستند الدال على تاريخ الميلاد مميكن.​​

2- صورة من المؤهل الدراسي وما يفيد الاشتراك بالنقابات المهنية بالنسبة لبعض الفئات مثل "مهندس، طبيب، محام أو محاسب".

3- صورة بطاقة الرقم القومي.

4- قرار التعيين أو بيان معتمد بتاريخ بدء مدة الاشتراك أو نسخة من عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص إن وجد.

5- إقرار استلام العمل إن وجد.

6- صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج المرفق هنا في حالة وجود مدد سابقة.

7- بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج المرفق هنا .

8- تقرير اللياقة الطبية علي النموذج رقم 111 الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه.

9- استمارة بيانات التغطية التأمينية للمؤمن عليه.

10- يتقدم بالمرفقات السابقة إلى قسم المعلومات بمكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط صاحب العمل لاتخاذ اللازم نحو مراجعة وتسجيل النموذج.