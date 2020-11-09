فيديو.. عمرو دياب يمنع معجب من تصويره.. ومصدر: الهضبة مش بيحب حد يصوره

أثار الفنان عمرو دياب، جدلًا واسعًأ، خلال الساعات الماضية، بعد ظهوره في مقطع فيديو لا يتعدى مدته عشر ثوانٍ، وهو يتجه نحو أحد مُعجبيه، ويبدو على وجهه علامات الغضب، وبجواره الفنانة دينا الشربيني.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو، الذي يرصد عمرو دياب، وهو يُعنف أحد مُعجبيه ويأخذ هاتفه المحمول، بعدما حاول تصويره خلال حفله الأخير بمدينة الجونة، الأسبوع الماضي.

وقالت مصادر مُقربة من الهضبة لـ"الوطن" إن عمرو دياب لا يمنح أحدًا الفرصة لتصويره سواء إنّ كان مُعجبًا أو مصور مُحترف، إذ أن لديه طاقم تصوير خاص به.

وأشار المصدر، إلى أنّه في حال التقاط أي مصور صورة لـ"الهضبة"، من خارج فريقه، سرعان ما يوجه بالحصول على ذاكرة الكاميرا ومسح المادة المصورة كافة.

يذكر أنّ عمرو دياب، طرح عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، مقاطع من حفله الغنائي في ختام مهرجان الجونة السينمائي.

ونشر الهضبة مقاطع من الحفل على أنغام أغنيته الجديدة "الجو جميل"، وسط تفاعل كبير من النجوم والفنانين الذين حضروا الحفل.

وكان عمرو دياب قد أحيا حفلًا كبيرًا في ختام مهرجان الجونة وسط حضور كبير من ضيوف المهرجان، وقدم عددًا كبيرًا من أغانيه كان في مقدمتها أحدث أغانيه "الجو جميل" والتي طلبها الحضور أكثر من مرة.

أغنية "الجو جميل" من كلمات محمد القياتي، ولحن محمد يحيى، وتوزيع أحمد عادل، وميكس وماستر أمير محروس.

وأحيا الهضبة عمرو دياب، حفلًا ناجحًا ضمن فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الرابعة، والذي اختتم الجمعة الماضي.

وغنى "عمرو"، للمرة الأولى أغنية "الجو جميل"، بناء على طلب عمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي.

وحرصت الفنانة دينا الشربيني، على حضور حفل عمرو دياب، وتفاعلت مع جميع الأغاني التي قدمها "الهضبة" خلال الحفل.

كما شهد الحفل اقتحام شاب حفل عمرو دياب، وصعد على المسرح لالتقاط صورة سيلفي مع "الهضبة" أثناء الحفل، وسط ترحيب "دياب" به.

وظهر "دياب"، بصحبة دينا الشربيني والفنانة يسرا بأحد اليخوت، كما ظهر على أحد شواطئ الجونة، بصحبة عدد من أصدقائه.

وشهد هذا الصيف حضورًا قويًا للهضبة عمرو دياب، والذي طرح مع بداية الصيف أغنيته "يا بلدنا يا حلوة" التي تصدرت قوائم تطبيقات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي، وطرح بعدها أغنيته "أماكن السهر" التي حققت نسب مشاهدات مرتفعة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وكذلك تطبيقات الموسيقى المختلفة.