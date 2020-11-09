مع بدء فصل الشتاء.. أسعار البطاطين والدفايات في الأسواق

مع بدء فصل الشتاء، وانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، يتم~ الاستغناء عن استخدام المكيفات الهوائية واستخدام "البطانية" كغطاء عند الخلود للنوم للتدفئة، ما يجعل الكثيرون يقبلون على شراء البطاطين في بداية فصل الشتاء.

وفي جولة لـ"الوطن" لرصد أسعار البطانيات والدفايات في الأسواق، تبين ارتفاع الأسعار بشكل تدرجي وطفيف مع اقتراب فصل الشتاء، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أسعار البطاطين في الأسواق المصرية حسب اختلاف الحجم والوزن والشكل، كالتالي:

تختلف أشكال واحجام البطاطين في الأسواق المصرية، ويتمّ تحديد السعر حسب الخامة المستخدمة في الصناعة والوزن الخاص بها والذي يتحدد بالكيلو، إضافة إلى المقاس سواء كان كبير أو صغير، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار البطاطين

- بطانية قطيفة طبقة واحده فرو عالي: يتراوح سعر البطانية ذات الطبقة الواحدة بين 400 و500 جنيه.

- بطانية تركي 3.5 كيلو: يتراوح سعر البطانية التركي ذات وزن 3.5 كيلو، مقاس 220×240 بين 500 و600 جنيه.

- بطانية كوري بوزن 8 كيلو: يتراوح سعر البطانية الكوري ذات الوزن 8 كيلو مقاس 220×240 بين 550 جنيهًا و750 جنيهًا.

- بطانية أكليرك طبقة واحدة: يتراوح سعر البطانية الإكليرك مقاس 220×240 سم بين 450 و550 جنيهًا.

- دفاية سرير مايكروفايبر: يتراوح سعر الدفاية المايكروفايبر مقاس 200×200 سم بين 350 و450 جنيهًا.

- بطانية كوري مقاس 9 كيلو: بتراوح سعر البطانية الكوري وزن 9 كيلو مقاس 220x240 بين 750 و800 جنيه.

- بطانية سرير كوري 10 كيلو: يتراوح سعر البطانية الكوري ذات الوزن 10 كيلو بين 900 و1200 جنيه.

- بطانية كوري 12 كيلو: يتراوح سعر البطانية الكوري ذات الوزن 12 كيلو بين 1200 و1400 جنيه.