إعادة بين قرقر والزكي وعجينة وعوض في بلقاس بالدقهلية

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة بمحافظة الدقهلية، ومقرها مركز بلقاس، عدم حسم أي مرشح للانتخابات التي أجريت على مدار يومي السبت والأحد، وإجراء جولة إعادة بين 4 من الحاصلين على أعلى الأصوات، والذين ستعلنهم الهيئة العليا للانتخابات يوم 15 نوفمبر الحالي بعد ضم أصوات الخارج.

وحصل محمد عبد الرازق محمد، وشهرته وحيد قرقر، مرشح حزب مستقبل وطن، على 40064 صوتا، وحصل فايق الزكي، المرشح المستقل على 33908 صوتا، وحصل إلهامي عجينة مرشح حزب المؤتمر على 25770 صوتا، وحصل عوض محمد عبدالفتاح، وشهرته عوض أبوالنجا، مرشح مستقل، على 24678 صوتا.

وجاءت تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أنّ الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وتنافس في دائرة بلقاس 25 مرشحا علي مقعدين، بينهم مرشحي 5 أحزاب: مستقبل وطن، المؤتمر، الوفد الجديد، حماة الوطن، والشعب الديمقراطي، وبينهم نائبين وسيدة واحدة.

وتجرى انتخابات مجلس النواب في محافظة الدقهلية، التي تقع ضمن محافظات المرحلة الثانية ومقسمة إلى 10 دوائر انتخابية، ويتنافس بها 351 مرشحا، على 21 مقعدا فرديا، أما بالنسبة للانتخابات القائمة فتقع الدقهلية ضمن الدائرة الأولى، ومخصص لها 17 مقعدا، وتتكون من 100 مقعد، موزعة على 6 محافظات، هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ.

وبالنسبة لانتخابات القائمة فتقع الدقهلية ضمن الدائرة الأولى، ومخصص لها 17 مقعدا، من بين 100 مقعد موزعة على 6 محافظات، وهي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ، ويتنافس عليها قائمتان، هما القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة تحالف المستقلين.