طارق الفقي: "شعار جديد" لمحافظة سوهاج للتأكيد على الهوية البصرية

تعددت الشعارات التي تمثل محافظة سوهاج، وظل المحافظون المتعاقبون علي المحافظة يستخدم كل منهم الشعار الذي يراه مناسباً، لكن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، استغرب كثرة الشعارات التي تمثل المحافظة، وقرر أن يتم عمل تصميم جديد للمحافظة وعمل هوية بصرية لها، وتم إطلاق الشعار الجديد في احتفالية بالحديقة المتحفية على ضفاف النيل.

حضر الاحتفالية الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، واللواء أحمد الجارحي رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء طيار هشام فريد، مدير مطار سوهاج الدولي، والعقيد أسامة رشاد المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الشباب والمرأة وجميع أطياف المجتمع السوهاجي بالمحافظة.

وأوضح "الفقي" أن مشروع تطوير الهوية البصرية لمحافظة سوهاج يهدف إلى إظهار سوهاج بشكل جديد، يجمع بين عراقة الماضي وأصالة الحاضر امتداداً لجذورنا العريقة من الحضارة الفرعونية وهويتنا العربية والمصرية، مشيراً إلى أهمية التطوير لمواكبة التسارع التقني والتقدم التكنولوجي، وأهمية تصميم الشعار في التعبير عن الهوية البصرية للمحافظة؛ لتترك انطباعاً إيجابياً في ذهن كل من يرى الهوية الخاصة بمحافظة سوهاج.

وأشار المحافظ إلى أن تطوير الهوية البصرية لسوهاج يشمل تثبيت شعار المحافظة الذي يحمل شكل الملك مينا موحد القطرين مرتدياً تاج الوجه البحري باللون الأحمر، وتاج الوجه القبلي باللون الأبيض، بالإضافة إلى قلادة ملكية بها 11 قطعة زخرفية تمثل عدد مراكز المحافظة، والذي طالما تغير شكله خلال السنوات السابقة، والتركيز على هوية سوهاج كمحافظة عريقة لها جذور فرعونية مرتبطة بالحاضر، وما يتم على أرضها من إنجازات.

وأعرب "الفقي" عن شكره للفريق البحثي والخبراء القائمين على مشروع تطوير الهوية من أساتذة جامعة سوهاج وخبراء السياحة والآثار بالمحافظة، والشركة المنفذة للمشروع، مشيراً إلى أن الهوية البصرية لسوهاج والشعار الجديد يهدفان إلى تعديل الصورة الذهنية عن سوهاج، وزيادة عدد الزائرين للمحافظة محلياً ودولياً من خلال الانطباع السياحي عن سوهاج كمحافظة تزخر بالكثير من المعالم السياحية والأثرية المهمة على مر التاريخ.