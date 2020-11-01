محافظ سوهاج يتابع إخلاء المباني المجاورة للمنزل المنهار

انتقل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، مساء اليوم، إلى موقع حادث انهيار منزل بحارة متفرعة من شارع "بحري مدرسة النجاح"، بمنطقة "سيالة أولاد نصير"، بحي غرب سوهاج، لتفقد موقع الحادث، الذي أسفر عن إصابة 3 أشخاص، ومعاينة الأضرار الناتجة عنه.

رافق المحافظ خلال جولته بموقع الحادث، كل من مدحت القاضي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وفريدة سلام، رئيس حي غرب سوهاج، وممثلي مديريات الصحة والتضامن الاجتماعي، ومرافق الإسعاف وشركات المياه والكهرباء والغاز، وعدد من القيادات الأمنية.

ووجه "الفقي" بسرعة رفع أنقاض المنزل المنهار، وحصر الخسائر، وتقديم المساعدات العاجلة عن طريق التضامن الاجتماعي للمتضررين من الحادث، واتخاذ الإجراءات الاحترازية بالنسبة للمنازل المجاورة، وإخلائها من السكان، لحين التأكد من سلامتها، وعدم تعرضها للخطر، مع توفير أماكن بديلة ومجهزة للأسر التي سيتم إخلاؤها.

وكانت غرفة الأزمات بمحافظة سوهاج قد تلقت إخطاراً مساء اليوم، بانهيار منزل مكون من 4 طوابق، بدائرة حي غرب سوهاج، وعلى الفور، أصدر المحافظ توجيهاته بالدفع بقوات الحماية المدنية والإسعاف، ومعدات الوحدة المحلية لرفع الأنقاض.

وقامت الوحدة المحلية لحي غرب بفصل المرافق عن المنزل والمنازل المجاورة، وفرض كردون أمني عن طريق قسم أول شرطة سوهاج، وأسفر الحادث، حتى الآن، عن إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتواصل الأجهزة المعنية أعمال رفع الانقاض، وحصر الخسائر.