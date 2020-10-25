محافظ سوهاج يتفقد عددا من اللجان للاطمئنان على سير انتخابات النواب

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لليوم الثاني على التوالي عددًا من اللجان الفرعية لانتخابات مجلس النواب 2020، بنطاق مركزي سوهاج وأخميم وحي غرب، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وتوفير كافة أوجه الدعم لعناصر العملية الانتخابية من قضاة ومشرفين وناخبين.

بدأ المحافظ جولته بتفقد 3 لجان فرعية بمدرسة الشهيد طيار محمد كامل الثانوية بنات بحي غرب، ثم تفقد لجنتي مدرسة روافع القصير الابتدائية بمركز سوهاج، ولجنة مدرسة جزيرة محروس الابتدائية بأخميم، حيث اطمأن من المستشارين رؤساء اللجان على توفير كافة سبل الراحة والدعم اللازم، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

ووجه "الفقي" رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام وتذليل أي عقبات، وتكثيف أعمال النظافة وتطهير اللجان، وأماكن انتظار الناخبين، مؤكدًا على توفير كافة سبل الدعم لذوي الإعاقة، وكبار السن للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

وأشار محافظ سوهاج إلى انتظام سير العملية الانتخابية لليوم الثاني على التوالي، وعدم تلقي غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لأي شكاوى حتى الآن، مناشدًا جميع المواطنين ممن لهم حق التصويت بالنزول والمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري، مؤكدًا وقوف المحافظة على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

يذكر أن محافظة سوهاج مقسمة إلى 8 دوائر انتخابية في مجلس النواب 2020، وتضم الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج "قسم أول وثان سوهاج ومركز سوهاج وجزيرة شندويل" ومخصص له مقعدين، والدائرة الثانية بمدينة أخميم وتضم "أخميم وساقلته" ومخصص لها مقعدين، والدائرة الثالثة ومقرها المراغة ومخصص لها مقعد واحد، والدائرة الرابعة ومقرها طهطا وتضم "طهطا، طما، جهينة" ومخصص لها 3 مقاعد، والدائرة الخامسة ومقرها، جرجا وتضم "جرجا، العسيرات" ومخصص لها مقعدين، والدائرة السادسة ومقرها المنشاه، ومخصص لها مقعد، والدائرة السابعة، ومقرها البينا، ومخصص لها مقعدين، والدائرة الثامنة ومقرها مركز دارالسلام، ومخصص لها مقعد واحد.