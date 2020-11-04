محافظ سوهاج يتفقد أعمال المبادرة الرئاسية " 100 مليون صحة "

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أعمال القافلة الطبية للكشف عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة بمدرسة "النصر الابتدائية" بطهطا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " 100 مليون صحة " التي تنفذها وزارة الصحة بكافة المدارس الابتدائية على مستوى الجمهورية، وتستهدف الكشف على 663 ألف و710 تلميذا بالمرحلة الابتدائية، بعدد 1439 مدرسة بنطاق محافظة سوهاج.

وأكد " الفقي" في تصريح له اليوم، تقديم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات التي قد تواجه المبادرة الرئاسية، موجها إلى التنسيق الكامل بين رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، ومديرية التربية والتعليم، ومديرية الصحة، والتأمين الصحي، لتوفير الإمكانات اللازمة بغرض الوصول إلى العدد المستهدف بجميع المدارس، مشيدا بالمبادرات الرئاسية التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، ومن أبرزها "مبادرة الكشف عن فيروس سي، والأمراض السارية، ومبادرة الكشف عن أمراض السمنة والانيميا، ومبادرة نور حياة للكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار" .

وبدأ الفقي جولته بتفقد العملية التعليمية داخل المدرسة، موجها إلى ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين بالمدرسة، وتابع المحافظ أعمال الكشف على الطلاب ضمن المبادرة موجها الشكر للأطقم الطبية على الجهد المبذول لتحقيق أهداف المبادرة .

رافق المحافظ خلال الجولة، ماهر عبد الخالق وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وعلى رفاعي رئيس مركز ومدينة طهطا.

كان محافظ سوهاج، أجرى جولة ميدانية، تفقد خلالها أعمال تبطين ترعة القبيصات بمركز طهطا بطول 1260 مترا، بتكلفة بلغت 3.8 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 97%، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين الترع، الذي تنفذه وزارة الري تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترشيد الفاقد من المياه وتحسين الري.