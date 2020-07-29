المطارات المصرية تستقبل 2915 مصريا عائدين من الكويت اليوم

تستقبل المطارات المصرية، اليوم، 2915 مصريا عائدين من الكويت، على متن 17 رحلة طيران جوية إلى مطارات "القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والأقصر وبرج العرب".

كانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أعلنت أن شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، ستبدأ بإعادة تشغيل رحلاتها التجارية بشكل مبدئي إلى 20 دولة حول العالم، من ضمنها مصر، اعتبارا من السبت المقبل.

وكانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أعلنت عن استئناف رحلاتها المباشرة بين القاهرة والكويت بمعدل 15 رحلة أسبوعياً اعتباراً من السبت المقبل الموافق 1 أغسطس 2020.

ومن المخطط أن تُسير الشركة رحلتين يوميًا إلى الكويت ما عدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع بواقع ثلاث رحلات.

وأهابت مصر للطيران بعملائها المسافرين على متن رحلاتها إلى دولة الكويت ضرورة إجراء اختبار PCR بنتيجة سلبية صادر من أحد المعامل المعتمدة في مصر خلال 96 ساعة قبل السفر من القاهرة حتى يتم السماح بصعودهم إلى الطائرة، بالإضافة إلى التدابير الصحية الأخرى التي تتطلبها السلطات بدولة الكويت عند الوصول وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات المختصة لتقليل انتشار فيروس كورونا.