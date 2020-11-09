تحرك عاجل من نقابة المعلمين لوقف التعدي على مقر فرعية مطروح

كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الشؤون القانونية بالنقابة العامة لتوفير كل وسائل المساعدة القانونية لفرعية المعلمين بمطروح، بعد أن قام مسؤولوها بتحرير محضر بقسم شرطة مطروح لتعدي عدد من الأشخاص على أرض مقر نقابة ونادى المعلمين بالمحافظة في محاولة للاستيلاء على الأرض بوضع اليد، ويجرى حاليًا التحقيق فى الواقعة من الأجهزة المعنية، فى تحرك سريع للحفاظ على حقوق المعلمين.

وتواصل نقيب المعلمين مع عدد من المسؤولين والأجهزة المعنية لاستعادة حق النقابة ووقف محاولات التعدى علي الأرض التابعة لها بمطروح، والمخصصة للمعلمين منذ 60 عامًا، وبها مقر النقابة ونادى المعلمين بالمحافظة.

وتعود وقائع القضية إلى يوم الجمعة الماضي، عندما استغل مجهولون عدم تواجد أحد بفرعية مطروح فى يوم الإجازة، وحاولوا الاستيلاء على جزء من أرض مقر نقابة ونادي المعلمين وتحويله إلى كافيتريا، وسارع مسؤولو النقابة بالحضور للمقر والاتصال بالشرطة وتحرير محضر ضد المعتدين على الأرض.

وكلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، النقابة الفرعية بالمحلة الكبرى، في وقت سابق، وبحضور محامي النقابة، باتخاذ كل الإجراءات القانونية لحماية حق المعلم عبدالمنعم سعد السنبختي، معلم خبير لغة عربية بمدرسة سمنود الإعدادية الجديدة بنين، المعتدى عليه بسلاح أبيض من قبل ولي أمر طالب، ما أدى إلى إصابته في قدمه اليسرى، وتم نقله إلى المستشفى العام بسمنود وقررت اللجنة الطبية إجراء عملية شرائح ومسامير بقدمه.

وأعرب "الزناتي"، عن بالغ غضبه لاستمرار حالات الاعتداء على المعلمين داخل المدارس، مشددًا على أن التجاوز في حق أي معلم أمر مرفوض تمامًا، وأن النقابة ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة من أجل الدفاع عن حق المعلم عبدالمنعم سعد السنبختي.

وطالب نقيب المعلمين، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة إيجاد حلول فعالة لضبط دخول أولياء الأمور إلى حرم المدرسة لمنع حالات الإعتداء عليهم ، مع ضرورة وجود تشريع لتجريم مثل هذه الإعتداءات التي كثرت بشكل ملحوظ.

ومن جانبه، قال هشام الغلبان رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بسمنود، إن محامي النقابة توجه إلى مركز الشرطة وتم تحرير محضر رقم 20755 / 2020 جنح سمنود، وتم إلقاء القبض على ولي أمر الطالب المعتدي على المعلم ، وسيتم عرضه على النيابة .

وكان ولي أمر أحد طلاب مدرسة سمنود الإعدادية الجديدة بنين، قد تعدى على معلم داخل مدرسته، مستخدماً سلاحًا أبيضًا، بعدما استدعت المدرسة لقيامه ابنه بالتطاول على معلمة الفصل ومشرف الدور.