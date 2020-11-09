الأزهر يخطط لإنشاء مركز الإمام البخاري لإحياء التراث الإسلامي

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن المشيخة تخطط لإنشاء مركز الإمام البخاري في إطار العمل على إحياء تراث المسلمين العريق، مضيفًا، خلال لقائه السفير آيبك عارف عثمانوف سفير أوزباكستان بالقاهرة، "زرت مركز الإمام البخاري في أوزباكستان، وسيكون هناك تواصل مستمر بين المركزين، وأعمال مشتركة، وتبادل الباحثين والأعمال العملية في مجال الفكر الإسلامي، خدمة لتراثنا وعلومنا الإسلامية".

وأضاف الإمام: شرفت بزيارة أوزباكستان مرتين، ووجدت فيهما رغبة صادقة في حفظ التراث الإسلامي وصونه وإحيائه، وقد أنجزنا خلالهما العديد من المهام التي تدعم علاقات مصر وأوزباكستان وتقوي الروابط العلمية والثقافية بين الأزهر وبين المؤسسات هناك.

وتابع: ندعم التعاون العلمي والثقافي دائمًا لأنه السبيل لربط الشعوب ببعضها، وربط الماضي بالحاضر والمستقبل، وسوف نبذل لذلك الأمر كل جهدنا، وأُرسل تحياتي وتقديري للرئيس الأوزباكي ولرئيس مجلس الوزراء وشعب أوزباكستان العزيز الحريص على الارتباط بتراثه الإسلامي وتجسيده في حياتهم، وأشكرهم مرة أخرى على حفاوة استقبالهم لنا على أرض أوزباكستان العزيزة على قلب كل مسلم.

فيما قال سفير أوزباكستان خلال لقائه مع الإمام الأكبر: عملت في مصر 7 سنوات شعرت فيها أنني أوزباكي مصري، شرفت فيها بالتعاون مع الأزهر ومد جسور التعاون العلمي والثقافي بين الأزهر وأوزباكستان بقدر ما استطعت.

وأضاف، أن الأزهر جزء مهم في حياتي ومواقف فضيلتكم ولقاءاتي معكم ستبقى مخلدة في ذاكرتي أمد الدهر، سأظل مدينًا لما تعلمته منكم وما اكتسبته من خبرات أثقلت معارفي، وسوف أعمل على تنفيذ كافة توصياتكم ومبادراتكم.

وتابع، بأن زيارة الإمام الأكبر إلى أوزباكستان مرتين كانت زيارات تاريخية خلقت علاقات قوية بين مصر وأوزباكستان وجعلت العلاقات بين البلدين استراتيجية ومهمة، وقد وثقنا هذه الزيارات وترجمنا كلمات الإمام إلى الأوزباكية والروسية لما لها من أهمية كبرى.