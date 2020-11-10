لو بتحب تسافر في الشتا.. أسعار الإقامة والمواصلات لمدينة شرم الشيخ

مع اقتراب فصل الشتاء، يحرص الكثير من محبي السفر على الذهاب لقضاء عطلة شتوية في إحدى المدن السياحية والتي تتميز بطبيعة وطقس دافئ، وتعد مدينة شرم الشيخ من أهم المدن التي يعتبرها الكثيرون مشتى لهم، وبحلول فصل الشتاء، يبحث الكثير منهم عن أسعار الإقامة في الفنادق وأسعار المواصلات.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها أسعار الإقامة في فنادق شرم الشيخ، والتي تختلف حسب عدد النجوم، وأسعار المواصلات والمزارات الشهيرة التي تتميز بها شرم الشيخ، كالتالي:

أسعار الإقامة في فنادق شرم الشيخ

- فنادق 5 نجوم: يتراوح سعر الإقامة ليلة واحدة في فنادق الـ 5 نجوم بمدينة شرم الشيخ بين 1250 جنيها و1400 جنيه.

- فنادق 4 نجوم: يتراوح سعر الإقامة ليلة واحدة في فنادق الـ 4 نجوم بمدينة شرم الشيخ بين 400 و900 جنيه.

- فنادق 3 نجوم: يتراوح سعر الإقامة ليلة واحدة في فندق 3 نجوم بمدينة شرم الشيخ بين 300 و450 جنيها.

أسعار المواصلات

فئة الاقتصادي مميز: تتراوح الأسعار بين 180 جنيها و200 جنيه.

فئة الاقتصادي : تتراوح الأسعار بين 225 جنيها و250 جنيها.

فئة الإيليت مميز: تتراوح الأسعار بين 385 جنيها و400 جنيه.

فئة الإيليت بلاس "بدون توقف": تتراوح الأسعار بين 400 جنيه و450 جنيها.

أهم المزارات السياحة

هوليوود شرم الشيخ

تعتبر منطقة هوليوود شرم الشيخ من أكثر الأماكن السياحية جذبا في مدينة شرم الشيخ، حي التماثيل والديكورات المبهرة، كما أنها أفضل أماكن التقاط الصور التذكارية.

خليج نعمة

إذا كنت من محبي التسوق، فتعد منطقة خليج نعمة من أهم المناطق التجارية في مدينة شرم الشيخ، حيث يتوفر بها كل ما يلزم من منتجات وأغراض ومجمعات للأسواق، بالإضافة إلى توفر العديد من الكافيهات والمطاعم والملاهي الليلية.

السوق التجارية

تعد السوق التجارية القديمة من أبرز الأماكن التجارية أيضا في منطقة شرم الشيخ، حيث يقصده الزائرون للحصول على احتياجاتهم الشخصية، حيث يتوفر الكثير من المنتجات.