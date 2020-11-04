صحة جنوب سيناء تنظم قوافل طبية مجانية بأودية شرم الشيخ

أعلنت صحة جنوب سيناء، تنظيم عدة قوافل طبية مجانية بأودية شرم الشيخ ابتداءًا من بعد غدٍ الجمعة وحتى السبت الموافق ١٤ نوفمبر الجاري، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج بالمجان.

وأكدت مديرية الصحة في بيان عنها، اليوم، أن القافلة الطبية ستتجه لوادي مندر بشرم الشيخ خلال يومي الجمعة والسبت (٦ ، ٧ نوفمبر الجاري)، وإلى أودية الشرفا "١ "، والشرفا " ٢ " يومي الثلاثاء والأربعاء (١٠ ، ١١ نوفمبر)، وإلى وادي سبيته ووادي خريزة يومي الجمعة والسبت (١٣ ، ١٤ نوفمبر).

وتضم القوافل عيادات متنقلة في تخصصات الباطنة، الأطفال، الجراحة، الجلدية، الأسنان، المسالك البولية، النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة، عيادة تنظيم الأسرة، معمل، وصيدلية لصرف الدواء.

وأكد البيان أن القافلة تقدم الرعاية الطبية المجانية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع وديان المحافظة، في ضوء توجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة زايد، وزير الصحة.

من جهة أخرى، أوضح الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، أن المديرية انتهت من إنشاء 5 وحدات صحية جديدة استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، إضافة إلى تطوير 18 وحدة صحية أخرى.

وأشار في تصريح له، اليوم الأربعاء، أن الوحدات الصحية الجديدة التي جرى إنشاؤها هي الوحدة الصحية بحي الزهراء في مدينة الطور، الوحدة الصحية بمنطقة العسلة التابعة لمدينة دهب، ووحدة المراخ الجديدة بمدينة طابا، ومركز طب الأسرة بمدينة رأس سدر، ومركز طب الأسرة بمدينة أبوزنيمة.

وأضاف أنه من المقرر استلام الوحدات الصحية التي جرى تطويرها بداية من الأسبوع المقبل، والانتهاء بالفعل من تطوير 4 وحدات صحية، بينهم وحدتين بمدينة رأس سدر، ووحدة صحية بمدينة أبوزنيمة، وأخرى بمدينة شرم الشيخ.

ولفت "رخا" إلى أن التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل سيبدأ منتصف شهر ديسمبر المقبل، على أن يجري التطبيق الفعلي للمنظومة في شهر مارس المقبل، من خلال 8 مستشفيات، و22 وحدة ومركزًا صحيًا.