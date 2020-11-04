إجراء فحص pcr لـ20 ألف سائح بمطار شرم الشيخ خلال شهرين

أكد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن مديرية الصحة بالمحافظة تقدم خدمة سحب عينات pcr الخاصة بفيروس كورونا المستجد للمسافرين للخارج، بالمنازل مقابل رسوم انتقال بسيطة، حفاظًا على صحة المواطنين، لافتًا إلى استخراج 8000 شهادة تفيد عدم الإصابة بفيروس كورونا، للمواطنين الراغبين في السفر للخارج، خلال شهرين.

وقال وكيل وزارة الصحة في تصريح له، اليوم الأربعاء، إنه جرى فحص 20 ألف سائح بمطار شرم الشيخ، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمجابهة فيروس كورونا، بالتعاون بين وزارات الصحة والسياحية، والطيران.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه كان يجري توفير خدمة تحليل PCR للراغبين في السفر للخارج بمستشفى الطور العام بمدينة طور سيناء، ولكن منعًا للتكدس تقرر إجراء التحليل في المنازل، واستخراج شهادة معتمدة من المديرية، بعد تحصيل نسبة 5% حسب تعليمات وزارة المالية للدفع الكاش.

وأوضح أن تحليل Pcr متاح لجميع الجنسيات، ولا يشترط الإقامة بجنوب سيناء، ورسوم التحاليل للمصريين تصل إلى 1200 جنيه، وللأجانب 100 دولار، وتظهر نتيجة التحاليل خلال 24 ساعة من سحب العينة.