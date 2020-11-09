خبير: السمنة تؤدي للاكتئاب وأمراض القلب والسكري وصعوبة الحمل

قال الدكتور أيمن بدراوي، خبير علاج السمنة، وأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة عضو الجمعية الأمريكية لدراسة السمنة، إنّ السمنة مرض وراءها أمراض، وبينها النفسية والاكتئاب.

وأشار إلى أنّ أغلب أدوية الاكتئاب تفتح الشهية، وتليها أمراض القلب والأوعية الدموية والضغط، موضحا أنّ أمراض الشرايين والسكر تنجم عن السمنة في الغالب، علاوة على أمراض أخرى وراءها السمنة.

وتابع أنّ أمراض المفاصل خاصة الرقبة ثم الفخذ ومرضى السمنة، لديهم في الغالب تآكل في الغضاريف، قائلاً: "مش عارف يمشي وله تأثير على العمود الفقري".

وأضاف خلال المائدة المستديرة التى نظمتها شركة أدوية، حول مرض السمنة وأسباب تفاقم المشكلة، بالتوازي مع خطة الدولة وحملة 100 مليون صحة: "للأسف كل واحد معاه الإعدادية يتكلم في علاج السمنة".

ولفت إلى أنّ السمنة تؤدي إلى تكيس في المبايض عند السيدات والفتيات، مما يتسبب في صعوبة الحمل والتعرض لإجهاض الجنين، وتأخر الحمل.

سبب تفاقم السمنة في مصر وجود غير متخصصين من خريجي تربية رياضية

وأشار إلى أنّ أنواعاً معينة من سرطان الثدي والقولون والرحم والجزء السفلي من المريء، تكون أكثر في السيدات والرجال ممن يعانين من السمنة، كما أنّ سبب تفاقم السمنة في مصر للأسف، وجود غير متخصصين من خريجي تربية رياضية والعاملين في الجيم، يكتب روشتة للتخسيس وهذا خطأ كارثي.

الجيم لا يقضي على السمنة.. وتوجد أجهزة وهمية تدعي تقليص السمنة

وأكد أنّه لا بد من اللجوء إلى الطبيب المختص، مشيراً إلى أنّ الجيم لا يقضي على السمنة، علاوة على وجود أجهزة وهمية تدّعي تقليص السمنة، وهو أمر غير صحيح، فضلاً عن الأدوية الوهمية، وعددها أكثر من 200 دواء وهمي في هذا الشأن.

وأوضح أنّه لا يوجد شيء اسمه مكمل غذائي لعلاج السمنة، فهذا يؤدي للوفاة في بعض الحالات، فالأدوية يجب أن يكون معترفاً بها عالمياً وليس من شركات تحت بئر السلم، مؤكداً أنّ علاج السمنة بالأعشاب ليس له فوائد.

ولفت إلى أنّ المكملات الغذائية أدت إلى وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، موضحا أنّ الإعلانات المضللة على الفضائيات بأنّ هناك أدوية تؤدي لنزول الوزن بشكل سريع كلها وهم وكارثة، مشيراً إلى أنّ المكملات الغذائية الموجودة في صالات الجيم كارثة.

وحذّر الطبيب من الأدوية القادمة من لبنان والصين لعلاج السمنة، مؤكداً أنّ علاج السمنة يحتاج إلى طبيب متخصص، ويوجد 4 أطباء يتعاملون مع مريض السمنة، بينهم الباطنة والجهاز الهضمي والجراح المتخصص.