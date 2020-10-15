"الحماية المدنية" تنقل مريضا يعاني من السمنة المفرطة للمستشفى

استجابت وزارة الداخلية لالتماس أحد المواطنين "مريض وملازم للفراش" بالمساعدة لنقله لإحدى المستشفيات لصعوبة قدرته على الحركة نظراً لسوء حالته الصحية، حيث يعاني من زيادة في الوزن.

وتمّ الدفع بقوات إدارة لحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة والتوجه لمحل إقامته، مع تقديم سُبل المساعدة ونقله لمستشفى القصر العيني لتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وتوجه المريض بالشكر لأجهزة وزارة الدخلية على الجهد المبذول في سرعة انتقال القوات والتعامل مع حالته.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كل التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.