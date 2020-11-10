حظك اليوم الثلاثاء 10-11-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يحرص الكثير من محبي علم الفلك على مطالعة الحظ اليومي الخاص بالبرج التابعين له، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع نبتون في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تتجنب العصبية ولا ترفض تعاون البعض معك واهتم بصحتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. قد تنجح في إصلاح أوضاع معقدة وقد تساعدك ملاحظتك القوية على احتواء الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة مي نور الشريف، ويوافق تاريخ ميلادها 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

تنفرج أساريرك وتبدو أكثر استعدادا للتفاهم ما يساعدك على إيجاد حلول لمشكلة مهنية أو عائلية.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك بأوقات هانئة تجمعك بالأحباب وقد تسبح اليوم في بحر الهوى.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلادها 16 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

حتى لو كانت هناك ضغوط، تستطيع أن تتعامل معها بحكمة وذكاء، خاصة إذا قاومت أي محاولة لاستفزازك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يحمل قلقا في الأجواء وشكوك تدفعك للبحث والتنقيب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تستطيع أن تحقق مكاسب وأن تنتهز الفرص وتزودك الكواكب بحدس ممتاز للقيام بخيارات موفقة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

رغم الخلافات.. القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم باللباقة والدبلوماسية مع المحيطين بك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع نبتون في منزلي المال وعليك اليوم ألا تتعلق بما ليس له فائدة ولا تتسرع في قراراتك المهنية والشرائية والمالية.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الشمس ف وضع معاكس، ومن المهم ألا تتسرع في كلامك وردودك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هبة مجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في برجك يدفعك اليوم لعرض أفكار مثيرة وشيقة وتنفتح على آفاق جديدة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

إذا كنت خاليا تبدو محاطا بهالة من السحر والتألق والجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام حجاج، ويوافق تاريخ ميلادها 22 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع نبتون في منزلي الصحة وعليك أن تبتعد عن المغامرة وأن تنظم جهودك، وحافظ على سلامتك وصحتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

يدعوك الفلك للتمهل ولدراسة كل كلمة وكل تصرف قبل أن تقدم عليه.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك اليوم نحو القيام بجهود كبيرة لتنمية أعمال وقد تحصل بسهولة على دعم الزملاء والأصدقاء.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

تركز اليوم على القيام بالواجب نحو الأخوة والأحباب وتساعدك الأفلاك على بحث أمور معلقة وتتخذ قرارات صائبة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان سامو زين، ويوافق تاريخ ميلاده 10 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. كن واقعيا في توقعاتك ولا تبالغ في مطالبك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

اليوم يجب أن تقاوم أي إحباط فالمثابرة والصبر هما نقاط قوتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان عمرو سعد، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعلك اليوم أكثر استعدادا للتعاون وللتصرف بإيجابية.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ يمنحك الفرصة لتبادل الأفكار والمشاعر مع من تحب ومع من تثق بهم.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع نبتون بمنزلي المال وعليك اليوم أن تراجع خطواتك وقراراتك جيدا قبل تنفيذها وركز على تنمية وضعك المالي بأسلوب آمن.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمنزل الحظ يساعدانك على بناء وتوطيد علاقات مفيدة تربطك بالأحباب والأصحاب وتنجذب لاكتشاف أشخاص جدد.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان تيم حسن، ويوافق تاريخ ميلاده 17 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتجنب أي قرارات متسرعة أو أي مغامرات في البيع والشراء.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن توطد علاقتك بشريك حياتك لتصمد أمام العواصف.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان رامي صبري، ويوافق تاريخ ميلاده 15 مارس