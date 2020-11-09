حظك اليوم الاثنين 9-11-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يتملك مولود برج الجدي شخصية قوية، كما يتميز بالتزامه في المواعيد، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك على تحقيق مكاسب، ويجعلك أكثر استعدادًا لتغيير جلدك وأكثر ميلا للمغامرة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، الشمس في منزل الأصدقاء قد تعمل لصالحك وتمدك ببعض التفاؤل.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.