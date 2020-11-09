حظك اليوم الاثنين 9-11-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:02 ص | الإثنين 09 نوفمبر 2020
حظك اليوم برج الحوت
تعد الرومانسية من أبرز الصفات المميزة التي يتحلى به مواليد برج الحوت من الرجال والنساء، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.
حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني
القمر في مواجهة برجك، وعليك أن تركز اليوم في كل سلوك تقوم به وابتعد عن المخاطرة.
حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي
إذا كنت متزوجًا، حاول اليوم أن تقاوم الهموم التي قد تفسد علاقتك بشريك حياتك.
ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان آسر ياسين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 فبراير.