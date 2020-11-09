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حظك اليوم الاثنين 9-11-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الإثنين 09 نوفمبر 2020
حظك اليوم برج القوس

حظك اليوم برج القوس

الكرم الزائد الذي يصل إلى حد الإسراف من أبرز صفات مولود برج القوس، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في وضع ضاغط وعليك اليوم أن تكون دقيقًا في عملك وأقوالك ولا تتسرع في خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

اليوم حاول أن تقاوم الشك ولا تترك نفسك تقع فريسة للظنون.

من أبرز مشاهير برج القوس الفنانة علا غانم، ويوافق تاريخ ميلادهم 26 نوفمبر.

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