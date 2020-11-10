حظك اليوم الثلاثاء 10-11-2020 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الحمل بكونه شحصية قادرة على الوصول إلى جميع الأهداف الخاصة بمستقبله، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع نبتون في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تتجنب العصبية ولا ترفض تعاون البعض معك واهتم بصحتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. قد تنجح في إصلاح أوضاع معقدة وقد تساعدك ملاحظتك القوية على احتواء الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة مي نور الشريف، ويوافق تاريخ ميلادها 10 أبريل.