حظك اليوم السبت 7-11-2020 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الحمل مفعم بالحيوية والنشاط، ويهتم بتحقيق أهدافه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

اتبع حدسك فأنت اليوم تحلل جيدا وقد يخدمك الحظ بصورة كبيرة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

غم الضغوط.. القمر في منزل الحب يمدك بروح الود وبطاقة عاطفية أخاذة وتنطلق رغبة في العطاء.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة مي نور الشريف، ويوافق تاريخ ميلادها 10 أبريل.