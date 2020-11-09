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محمود مسلم

حظك اليوم الاثنين 9-11-2020 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:00 ص | الإثنين 09 نوفمبر 2020
برج الحمل

برج الحمل

مولود برج الحمل يتسم بالحنان وسعة الصدر والشهامة، وهو مخلص في عمله، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يساعدك أن تبث روحا جديدة في أعمالك وتتحرك بإصرار.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

حاول ألا تستسلم لمشاعر القلق ولا تبالغ في إحساسك بالهم.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الراقصة دينا، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

 

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