استعدادًا للسيول.. تطهير 212 مجرى مائي بطول 525 كيلو مترا بالفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، تطهير 525 كيلو و516 متر طولي، بعدد 212 مجرى مائي بمختلف أنحاء المحافظة، خلال أكتوبر الماضي، ضمن أعمال مديرية الموارد المائية والري لتطهير الترع والمصارف من الطمي والحشائش، التي تعيق وصول مياه الري إلى الأراضي الواقعة بالنهايات، واستعدادا لموسم السيول.

وأوضح المهندس أيمن نضر، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، أنّ حملات تطهير الترع والأبحر خلال شهر اكتوبر الماضي، أسفرت عن تطهير 115 مجرى مائي "ترع"، بطول 321 كيلو متر طولي بدائرة الإدارة العامة لري شرق الفيوم، منها تطهير بحر "سرسنا الوسطاني، والمحجرة، ومطرطارس الغربي، والفلاحة، ودسيا الأقطاع، وتلات العالي، ودسيا العمومي، وسنرو الجديد، والداير، والغربية، وامتداد وهبي"، ومسقة الحضرة، وجنابية السكة الحديد، وتجريف بحر وهبي.

وأكد "نضر" تطهير 56 مجرى مائي "ترع" بطول 129 كيلو و516 متر طولي بدائرة الإدارة العامة لري غرب الفيوم، منها تطهير بحر "أبوصير ك، والغابة ك، وحسن واصف ك، والعزب، وأبو المير، وبطن اهريت، والنزلة، والحمام، وتطون، وامتداد قارون، وقصر الجبالي العالي"، والجنابية "اليسرى للبشوات، واليمنى لبحر البنات"، وجنابية "العيسوي، وشكري، والجندي، وطناس".

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، أنّ الإدارة العامة طهرت 6 مصارف بطول 8 كيلو و5 متر طولي، متابعا: "كما أن إدارة غرب الفيوم طهرت 35 مصرفا، بطول 66 كيلو و5 متر طولي، خلال شهر أكتوبر، من هذه المصارف تطهير مصرف الجرجبة، ومصرف لملوم والجبل، وعددا من المصارف بصرف شرق الفيوم".

جدير بالذكر، أنّ أعمال تطهير المجاري المائية والمصارف والترع التي يجري تنفيذها بشتى أنحاء المحافظة، تأتي في إطار خطة شاملة للاستعداد لفصل الشتاء، وتجنبا للأمطار الغزيرة والسيول الطارئة التي قد تفاجئ المحافظة خلال الفترة القادمة.